Miroslava Chvosteková: Chudnem jedlom

Zdroj: Lucia Held

Srdiečkové cviklovéravioly s ricottou

Zdroj: Miroslava Chvosteková,

POTREBUJEME

Na pečenú cviklu

cviklu ● olej ● soľ ● korenie ● alobal

Na cviklové ravioly

300 g hladkej múky ● 80 g cviklového pyré ● 2 vajcia ● 1 žĺtok ● 1 ČL soli

Na plnku z ricotty a tymianu

200 g čerstvého syra ricotta ● 1 ČL čerstvého tymianu ● 50 g parmezánu ● soľ ● korenie

Na maslovo-šalviovú omáčku

40 g masla ● 2 PL nakrájaných šalviových listov ● soľ

Na posyp

● vlašské orechy



Cviklu umyjeme, odkrojíme konce na oboch stranách, šupku neodstraňujeme. Na alobal nakvapkáme olej, položíme cviklu, posolíme a pokoreníme. Cviklu dobre zabalíme do alobalu a pečieme vo vyhriatej rúre na 190 stupňov 1 hodinu. Po upečení necháme cviklu vychladnúť a očistíme ju od šupky. Cviklu nakrájame na kocky a rozmixujeme na hladké pyré. V miske zmiešame hladkú múku, vajíčka, žĺtok, soľ a cviklové pyré a vypracujeme cesto do hladkej konzistencie. Cesto zabalíme do kuchynskej fólie a necháme oddychovať pri izbovej teplote 2 hodiny. Použijeme formovací stroj na cestoviny alebo valčekom rozvaľkáme cesto na tenký plát. Vykrajujeme srdiečka. Na plnku si zmiešame ricottu, parmezán a tymian nakrájame na drobné kúsky, pridáme do plnky. Na dochutenie plnky použijeme soľ a korenie. Do stredu cesta položíme 1 ČL plnky a zlepíme druhým cestom. Varíme vo vriacej vode, až kým ravioly nevyplávajú, necháme pár sekúnd povariť a vyberieme. Maslo necháme roztopiť na panvici približne 3 minúty, keď začne voňať, pridáme šalviové listy pokrájané na malé kúsočky, posolíme. Hotové cviklové ravioly polejeme maslovo-šalviovou omáčkou a posypeme posekanými vlašskými orechmi.

Šalátová energia

Zdroj: Miroslava Chvosteková,

POTREBUJEME

fazuľové struky ● jačmenné krúpy ● slepačie vajce ● paradajkové lupienky ● klíčky ● cherry paradajky ● avokádo ● baby kukuricu ● pak choi šalát ● mrkvu ● klíčky

Na dresing

1 ČL olivového oleja ● 1 ČL tekvicového oleja ● mix sušených byliniek



Jačmenné krúpky necháme cez noc vo vode. Precedíme, zalejeme vodou a varíme 10 minút. Vajce vložíme do vody a od zovretia varíme 3-4 minúty. Záleží, aké preferujeme. Fazuľové struky nakrájame na 3 cm kúsky a varíme vo vriacej vode 5 minút. Precedíme. Cherry paradajky nakrájame na štvrtky, avokádo na pásiky, baby kukuricu na kolieska, mrkvu nastrúhame. Dresing pripravíme zmiešaním olivového a tekvicového oleja s bylinkami. Servírujeme tak, že na tanier vrstvíme fazuľové struky, klíčky, avokádo, baby kukuricu, pak choi šalátové listy, mrkvu, cherry paradajky, jačmenné krúpy. Pokvapkáme dresingom, položíme prekrojené vajce, posypeme paradajkovými lupienkami a vychutnávame.

Ríbezľovo-banánové nanuky

Zdroj: Miroslava Chvosteková,

POTREBUJEME

200 g ríbezlí ● 1/2 banána ● chia semienka ● 100 ml vody ● 1 PL javorového sirupu



Chia semienka zalejeme vodu a necháme 15 minút napučať. Očistené a umyté ríbezle dáme spolu s banánom, chia semienkami a javorovým sirupom do výkonného stolového mixéra spolu s vodou a rozmixujeme na hladkú konzistenciu. Nalejeme do nádobiek na nanuky a necháme zmraziť.

Veronika Oravcová: V kuchyni s Nikou

Zdroj: Veronika Oravcová

Hrášková polievka s krutónmi

Zdroj: Veronika Oravcová

POTREBUJEME

1/2 kalerábu ● 1 šalotku ● 1 balenie hrášku ● 2 veľké zemiaky ● 1 ČL mletej rasce ● 1 ČL ochucovadla bez glutamanu sodného ● 2 strúčiky cesnaku ● 1 kus pečiva



Na olivovom oleji orestujeme šalotku. K nej pridáme veľa hrášku, trošku kalerábu a 2 veľké zemiaky. Osolíme a dochutíme mletou rascou a ochucovadlom bez glutamanu sodného. Pridáme 2 strúčiky cesnaku, premiešame a zalejeme vriacou vodou. Varíme, kým nie sú zemiaky mäkké. Pred mixovaním si odoberieme naberačkou vodu z polievky. Ponorným mixérom polievku rozmixujeme a hustotu si regulujeme odobratou polievkou. Z pečiva si opečieme krutóny na suchej panvici. Určite táto polievka chutí aj so syrom.

Špargľa so sumčekom

Zdroj: Veronika Oravcová

POTREBUJEME

● 1 filetu zo sumčekaafrického● 2 hrubšie plátky masla ● 2 šalotky● 1 cuketu● 1 balkánsky syr● 4 strúčiky cesnaku ● cherry paradajky● 2 PL olivového oleja ● 1 ČL soli ● 1 ČL korenia● 1 vajce ● 2 špargle



Filetu umyjeme, osušíme a poriadne osolíme a okoreníme z oboch strán. Dáme na panvicu, polejeme olivovým olejom, pridáme plátky masla a nakrájanú šalotku. Restujeme asi 5 minút a pritom podchvíľou otáčame. Keď máme rybu hotovú, dáme ju do pekáča a pridáme k nej cherry paradajky, plátky cukety, pár strúčikov cesnaku, kúsok balkánskeho syra a čerstvej šalotky. Osolíme a polejeme olivovým olejom. Pečieme asi 20 minút z oboch strán. Kým máme rybu v rúre, pripravíme si špargľu a volské oko. Špargľu v prvom rade musíme poriadne očistiť. Zo spodnej drevnatej časti odrežeme asi 1 cm. Prevaríme ju vo vode 2-3 minúty. Potom ju zlejeme a opláchneme studenou vodou. Ak je ryba skoro hotová, pridáme k nej špargľu do pekáča. Keď je všetko mäkké, môžeme servírovať, a to tak, že na špargľu dáme ešte pripravené volské oko.

Lucia Súkeníková: Moje jedlo

Zdroj: Lucia Súkeníková

Zeleninové mafiny s údeným tofu

Zdroj: Lucia Súkeníková

POTREBUJEME

185 g cukety nastrúhanej nahrubo ● 280 g karfiolu nasekaného nadrobno ● 100 g hrášku

● 10 g sušených rajčín ● 180 g údeného tofu

● 5 vajec ● 70 g nastrúhanej mrkvy ● soľ, korenie, bazalku a rozmarín – podľa chuti strúčik cesnaku

Pripravíme si misu, do ktorej budeme všetky suroviny pridávať: cuketu a tofu nastrúhame nahrubo, karfiol očistíme a nasekáme nadrobno. Pridáme mrkvu nastrúhanú najemno, pretlačíme strúčik cesnaku, pridáme nakrájané sušené paradajky, hrášok, ochutíme soľou, bylinkami a zalejeme vajíčkami. Všetko spolu dobre premiešame a potom plníme mafinové košíčky. Môžete použiť silikónové, ale i klasické v kombinácii s mafinovým plechom. Pečieme na 180 stupňoch asi 30 minút. Povrch môžeme pred dopečením posypať syrom a dať ešte zapiecť pod gril. Z dávky vyjde približne 16 kusov.