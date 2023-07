Zradná klíma

Podľa štúdie spred pár rokov až 23 percent z nás očakáva, že v lietadle ochorieme, píše magazín Zdravie. Nielenže klíma pomáha bacilom premávať sa po celom trupe, obranyschopnosť organizmu znižuje aj vystavením chladu. Do lietadla je nutné adekvátne sa obliecť. Aspoň dve tri vrstvy oblečenia, ponožky, šatka na krk a pre deti a citlivejších dospelých aj pokrývka hlavy ako ochrana pred zhora fúkajúcim chladným vzduchom," radí epidemiológ MUDr. Rastislav Maďar. A to bez ohľadu na to, ako teplo bude na mieste, kde z lietadla vystúpite.

Nepodceňujte oblečenie do lietadla! Zdroj: shutterstock

Nehanbite sa naobliekať!

V praxi to znamená tričko, mikinu, šatku, dlhé nohavice, ponožky a tenisky. Riziko respiračných ochorení znížite, ak si budete preventívne striekať sprej do nosa na zvhlčenie dýchacích ciest. Zvýšite tak ich odolnosť proti baktériám či vírusom.