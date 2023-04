V každej z nás drieme Afrodita, Venuša, Freya či Inanna – všetky sú bohyne lásky a krásy. Nielen tej vonkajšej, ale aj vnútornej. Sú situácie, keď sa cítime veľmi vyčerpane. A právom, pretože pracujeme, staráme sa o domácnosť, deti, muža a pre seba nám neostáva čas. Je dobré uvedomiť si, že všetko nie je na našich pleciach, a dopriať si čas pre seba. Nechať vyletieť tú krásnu labuť, ktorá sa v nás ukrýva.

Som bohyňa, som...

... sebamilujúca. ... zdravo sebavedomá. ... vnútorne vyrovnaná. ... pozitívne naladená. ... starostlivá, starám sa o seba. ... vášnivá v posteli. ... odvážna. ... cieľavedomá, mám vlastný názor. ... spokojná so svojím životom a telom. ... božská.

Treba sa ľúbiť aj s chybami – prijať ich ako svoju výnimočnosť a osobitosť. Zdroj: archív, MIROSLAV MIKLAS, shutterstock

Kde začať?

Darmo sme trendové, keď z nášho vyžarovania necítiť tú správnu energiu. To je tá kľúčová vec! Na prvom mieste musí byť vnútorná pohoda. Netrápme sa pre problémy, ktoré nedokážeme vyriešiť. Nezáviďme – nič a nikomu. Každý deň povedzme jednu vec, za ktorú sme vďačné. Meditujme, poznávajme, analyzujme svoje pocity. Musíme začať od seba a objaviť prekážku, ktorá nám nedovolí rozkvitnúť do krásy. Keď už poznáme príčinu duševnej nepohody, snažme sa ju postupne eliminovať.

Niekedy pomôže aj rozhovor so psychológom. Až keď sme vnútorne v pohode, dokážeme sa prijať, aké sme, a mať sa rady. Dve kamarátky, ktoré sú si podobné zovňajškom, môžu pôsobiť celkom inak. Z jednej bude sršať život, z druhej nie. Prečo? Lebo jedna to má v sebe upratané a nerozhodí ju kilo navyše a druhá sa práve pre to kilo trápi. A to z neverbálneho prejavu cítiť.