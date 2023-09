Stalo sa vám niekedy, že ste sa cítili zle, šli ste na vyšetrenia a všetky výsledky boli v poriadku? Určite aspoň niektoré z vás odpovedia, že áno. Lekári vtedy hneď dodajú, že „to máte zo stresu“ alebo „za všetko môže psychika“ a majú pravdu. To, ako sa cítime, ako emocionálne prežívame to, čo sa nám v živote deje, to, ako žijeme, to všetko sa časom prejaví aj na našom tele. Či už zvonku, alebo zvnútra.

Na stuhnutých RAMENÁCH nesiete ťarchu celého sveta!

Stuhnutý krk a ramená sa ľahko pretavia do bolesti hlavy. Zdroj: Shutterstock

Dávne krivdy, sklamania, nedorozumenia, rôzne emocionálne rany, ale aj pocity viny alebo domnelého zlyhania... Všetok tento duševný balast sa postupne zhromažďuje v hlave, až nakoniec akoby prepadne do ramien, ktoré by sme mohli prirovnať k neviditeľným nádobám na problémy. To isté často nastáva aj v prípade, že niečo neprestajne analyzujeme a tú istú vec obraciame desaťkrát naruby bez toho, aby sme našli reálne východisko. Potom sa nemožno čudovať, že nám svaly v ramenách stuhnú a ramenný kĺb stratí svoju pohyblivosť. Ak je toho na vás naozaj veľa, môže sa v ramene vytvoriť zápal. To sa deje hlavne v prípade, že zásadne nesúhlasíme s tým, čo robia druhí, ale z nejakého dôvodu to musíme trpieť. Každá bolesť v tejto oblasti poukazuje na extrémne zvýšené napätie. Jej príčinou môže byť aj fakt, že na seba preberáme starosti druhých a snažíme sa ich riešiť.

Ako z toho von?