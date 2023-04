Ak máte len miernu nadváhu, nie je to tragédia. No ak vám váha hlási obezitu, je to zlé. Odborníčka prezradila, prečo je prospešné mať hmotnosť pod kontrolou a čo sa stane, keď zhodíte.

Mať hmotnosť pod kontrolou sa oplatí. Ak budete na sebe pracovať, dodržiavať zásady zdravej stravy, pravidelne cvičiť a dostatočne spať, tie odporné záhyby na bruchu pôjdu dole raz-dva a svaly získajú svoj tvar a energiu. Pozrite si, aké fantastické zmeny sa dejú v tele, keď sa začnete meniť z tučného zemiaka na štíhlu gazelu. A prečítajte si aj to, ako veľmi vám vaša nová, štíhlejšia podoba prospeje.

Radí MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Jednoduché pravidlo

Základné pravidlo chudnutia je prosté – spáliť viac kalórií, ako skonzumovať. Obmedzenie ich prísunu prinúti telo siahnuť do kalorických tukových zásob, aby mohli telesné funkcie fungovať normálne. Predstavte si, že vaša hmotnosť, základná forma uskladnenej energie (kalórií), sa postupne v dobrom stráca. Ak za týždeň prijmete o 3 500 kalórií menej, mali by ste schudnúť asi pol kila. No nie je to až také ľahké. Telo sa totiž bude spočiatku chudnutiu brániť. Mozog vie, že chudnete, ale telo nie – bude teda robiť všetko pre to, aby kalórie zachránilo. Voláme to spomalenie nášho metabolizmu.

Ako schudnúť? Zdroj: Shutterstock

Čo sa deje prvý mesiac

V prvom mesiaci chudnutia strácate všetko: tuk, glykogén aj svalstvo. To strácať nechceme, zaraďte preto do programu pohyb, napríklad intervalový tréning. Pri chudnutí sa tukové bunky zmenšujú a tuk, ktorý je v nich uskladnený, sa mení na palivo pre orgány.

Ako schudnúť? Zdroj: Shutterstock

Aký úbytok hmotnosti nám pomôže?

„Významný zdravotný prínos získame už pri miernom úbytku hmotnosti –5 až –10 %,“ vysvetľuje doktorka Fábryová.

✔ Pri poklese o viac ako 5 % predchádzame rozvoju cukrovky 2. typu.

✔ U diabetikov 2. typu takýto pokles vedie k zlepšeniu glykemickej kontroly s poklesom užívaného množstva liekov.

✔ Pokles hmotnosti má vplyv na rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení: poruchy metabolizmu lipidov – pokles celkového (o 10 %) a LDL cholesterolu, výraznejší je pokles triglyceridov.

✔ Krvný tlak má priamu spojitosť s nárastom i poklesom hmotnosti (pokles hmotnosti o 5 kg vedie k poklesu systolického krvného tlaku o 4,4 a diastolického krvného tlaku o 3,6 mmHg).

✔ Časté je zlepšenie močovej inkontinencie, mobility, zníženie bolestivosti kĺbov.

✔ Pri poklese hmotnosti o viac ako 10 % dochádza k zlepšeniu syndrómu spánkového apnoe (výskyt prestávok v dýchaní).

✔ Máme údaje z klinických štúdií o zmiernení až vymiznutí cukrovky 2. typu, poklese systolického krvného tlaku o 10 mmHg.

✔ Pokles hmotnosti o viac ako 15 % vedie k zníženiu srdcovo-cievnych príhod a úmrtnosti, k redukcii rizika rozvoja nádorových ochorení.

✔ Pacientky po bariatrických/metabolických operáciách pri závažnej obezite s BMI ≥ 40 kg/m2 otehotneli po redukcii hmotnosti o viac ako 20 % a podarilo sa im porodiť zdravé dieťa.