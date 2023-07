Výber tvaru - okrúhle vs. rovné

Aj napriek tomu, že výber je na každom jednotlivcovi, existuje niekoľko odporúčaní, ktoré vám pri plánovaní kuchyne môžu s výberom tej správnej možnosti pomôcť. Rovné úchytky a madlá lepšie fungujú v prípade ťažkých a dlhých zásuviek, nakoľko umožňujú silnejší úchop celou rukou, nielen končekmi prstov. Naopak, okrúhle úchytky, tzv. knopky je vhodné použiť na malé kuchynské jednotky či dvierka závesných skriniek.

Ak ešte stále nemáte jasno, pomôcť vám môže pohľad na kuchyňu ako celok. Zamerajte sa na štýl dekorácií do kuchyne, príslušenstva či lustrov. Ak prevládajú zaoblené línie, zachovajte ich aj pri voľbe úchytiek a rozhodnite sa pre okrúhle knopky, a naopak.

Veľkosť úchytiek

Pri madlách je tiež dôležité zvoliť správnu dĺžku, aby bol zabezpečený dobrý ťah a jednoduché otváranie. Pri zásuvkách s dĺžkou do 30 cm sú vhodné úchytky 7,5 - 10 cm dlhé. Pre stredne dlhé zásuvky, tj. 30 až 60 cm, voľte madlá v rozmedzí 10 až 30 cm a zásuvky dlhé viac ako 60 cm by mali byť opatrené madlami o dĺžke min. 30 cm.

Čo sa týka knopiek, pre skrinky do dĺžky 60 cm postačí nainštalovať jednu vycentrovanú okrúhlu úchytku. Pre dlhšie kuchynské jednotky budete na získanie dobrej páky na otvorenie potrebovať dve knopky.

Výber povrchovej úpravy

Rozhodujte sa v súlade so štýlom kuchyne. V tradičných či rustikálnych kuchyniach dobre fungujú kovy a metalíza, napr. zlatá, mosadzná alebo medená úprava. Univerzálnym riešením je nehrdzavejúca oceľ - vysoko odolný materiál, ktorý oceníte obzvlášť v rušných kuchyniach. Kovové čierne úchytky s matnou úpravou či matný chrómový povrch je dobrou voľbou v modernom interiéri.

Pre aký prístup sa rozhodnete, je len na vás. To znamená, že môžete siahnuť po nenápadných úchytkých, ktoré budú farebne ladiť so zvyškom kuchyne alebo naopak po kontrastných, ktoré miestnosti dodajú šmrnc.

Ilustračné foto Zdroj: XXXLutz

Orientácia a umiestnenie úchytiek

Orientácia ani poloha jednotlivých úchytiek nemusí byť v celej kuchyni rovnaká. Práve naopak. Nepísané pravidlo hovorí, že poloha úchytiek na zásuvkách by mala byť horizontálna a na skrinkách zase vertikálna. Mali by byť umiestnené tak, aby bol umožnený prirodzený a ľahký úchop. Premýšľajte aj nad tým, do akej výšky pohodlne dosiahnete rukou. Pri spodných skrinkách je ideálne umiestniť knopky či madlá 6 - 7,5 cm od horného okraja. Pri otváraní sa teda nebudete musieť príliš zohýbať.