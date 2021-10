Odborníčka na výživu radí zabudnúť na jednu dôležitú zložku nášho jedálnička. Bez nej vraj budú jedlá oveľa lepšie chutiť!

Výživová poradkyňa Mihaela Bilic prezradila, aké chyby robíme pri varení zdanlivo zdravých jedál. Myslíme si, že varíme zdravo a často je to celkom inak. Podľa lekárky by sme sa aspoň na mesiac mali vzdať jednej často používanej ingrediencie. Výsledok bude viditeľný aj na centrimetroch, ktoré nám z pása ubudnú.

Podľa odborníčky sa nič nedá porovnať s hlavným jedlom. Ak zjete hocičo balené a kupované, alebo si niečo vytiahnete z chladničky a dáte si to na krajec chleba, toto množstvo vám nebude stačiť a zároveň tak prijmete oveľa viac kalórií. Čokoľvek, čo dokážete zjesť postojačky, v aute alebo ležiac na gauči, vám pridáva na váhe oveľa viac ako sýta polievka alebo nejaké výdatné mäsité jedlo. Ak chcete schudnúť, mali by ste mať doma len potraviny, ktoré musíte pred konzumáciou uvariť alebo aspoň zohriať.

Ako schudnúť z pása? Zdroj: Shutterstock

Aj varenie a pečenie môže byť škodlivé, ak si nedáte pozor na OLEJ. Zvykli sme si používať ho často a vo veľkých množstvách. Každý recept sa začína podobne: nalejte do hrnca trochu oleja. Pritom jedna polievková lyžica má neuveriteľných 100 kalórií. A to už bolí a prejaví sa to na našej figúre.

Akékoľvek zeleninové jedlo sa mení na kalorickú bombu, ak ho pripravujete na oleji. Nemusíte jesť vyprážané rezne a fašírky, k priberaniu stačia aj na prvý pohľad zdravé zeleninové jedlá pripravované v bohatom množstve oleja. Je jedno, aký olej používate, 100 ml väčšinou obsahuje 900 kalórií.

Ako vlastne chutia jedlá bez oleja? To je otázka! Mnohí si myslia, že sú bez chuti a nedajú sa zjesť. Vo Francúzsku na hodinách varenia učia účastníkov variť bez oleja. Ukážu im, aké dokážu byť takto pripravované jedlá chutné. Chuť jedál nezávisí od použitia oleja. Skúste pri ochucovaní pokrmov siahnuť po paradajkovej omáčke a bylinkách. Mňam!

Ak sa v jedle nachádza mäso alebo syr, výsledná chuť je zaručená. Ak chcete ušetriť kalórie, skúste variť bez oleja. Okrem postavy to prospeje aj vášmu zdraviu. Do organizmu sa nedostane toľko omega-6 mastných kyselín, ktoré škodia zdraviu. Skúste olej vyškrtnúť z jedálnička aspoň na mesiac a objavte skutočnú chuť svojich jedál.