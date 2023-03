Základ tvorí predovšetkým stredomorská diéta, ktorá sa všeobecne považuje za jednu z najzdravších na svete. Štúdie, ktoré sa ňou zaoberali, ukázali, že tento spôsob stravovania znižuje riziko cukrovky 2. typu, vysokého krvného tlaku, srdcovocievnych ochorení, mozgovej príhody, ale aj alzheimera. Teda presne tých problémov, ktorých sa čoraz viac obávame s pribúdajúcimi rokmi.

stedomorská diéta plná ovocia, zeleniny, rýb a zdravých tukov je pokladaná za najzdravšiu na svete. Zdroj: Shutterstock

Stredomorská diéta je postavená predovšetkým na:

✔ čerstvej zelenine, ovocí;

✔ rybách;

✔ celozrnných výrobkoch;

✔ olivovom oleji;

✔ striedmej konzumácii mäsa, mliečnych výrobkov a červeného vína.

Skoro vôbec v nej nenájdete:

✘ údeniny;

✘ priemyselne spracované potraviny;

✘ cukor;

✘ mlieko.

Toto rozhodne ÁNO!

Jedálny lístok stredomorských národov je, naopak, veľmi bohatý na strukoviny. A pri tých sa na chvíľku zastavme. Pravidelná konzumácia strukovín preventívne pôsobí proti kardiovaskulárnym ochoreniam, ako aj karcinómu hrubého čreva. Riziko nádorového bujnenia, predovšetkým rakoviny pľúc, žalúdka a čreva, ako aj riziko kardiovaskulárnych ochorení výrazne znižuje pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny. Vďaka vitamínom, antioxidantom a vláknine, ktoré prirodzene obsahujú, ozdravujú celé telo a zároveň posilňujú imunitu. Za dostatočný príjem sa považuje päť až šesť kusov ovocia a zeleniny denne.

Zdroj: Shutterstock

Menej jedla, viac zdravia

Už lekár Hippokrates vedel, že občasný nedostatok potravy prospeje organizmu. Totiž až po 13 až 14 hodinách bez jedla telo začne využívať proces autofágie (bunkovej recyklácie). Môžeme si ju predstaviť ako bunkové upratovanie, pri ktorom sa bunky zbavujú častí, ktoré už nefungujú alebo nie sú potrebné. Tieto komponenty sa následne recyklujú a organizmus ich použije na mieste, kde sú, naopak, žiaduce. Podobný efekt má i občasná kalorická reštrikcia, napríklad, ak znížime kalorický príjem na 75 percent alebo viac drieme v posilňovni.

Nakŕmte svoj mozog

Ak uvažujeme o zdravotných ťažkostiach spojených so starnutím, alzheimer patrí k tým najobávanejším. Ide o neurodegeneratívnu chorobu mozgového tkaniva, ktorá má za následok postupný pokles kognitívnych funkcií, teda myslenia, pamäti a úsudku. Na rozvoj ochorenia má vplyv celý rad faktorov vrátane genetiky. Vieme však aj to, že ľudskému mozgu nerobia dobre prudké výkyvy hladiny cukru v krvi. Riešením je vyberať si jedlá s komplexnými sacharidmi (celozrnné potraviny, strukoviny, ovocie a zeleninu bohaté na vlákninu) v kombinácii s bielkovinami. K vstrebávaniu živín tak dochádza pomalšie, glukóza sa postupne dostáva do krvi a následne aj do orgánov vrátane mozgu.

Zdroj: Shutterstock

Zdravie na tanieri

Pripravujte si jedlá podľa nasledujúcich odporúčaní: Polovicu taniera zaplňte zeleninou rôznych druhov a farieb, štvrtinu venujte obilninám alebo ich náhradám (celozrnný chlieb, hnedá ryža, quinoa, zemiaky) a poslednú štvrtinu doplňte bielkovinami (mäso, ryby, morské plody, strukoviny, tofu, vajce). Nezabudnite ani na kvalitné tuky, s tými to však nepreháňajte. Za maximum sa považujú tri polievkové lyžice denne.

Zdroj: Shutterstock

Životodarné tekutiny

Voda je podstatnou súčasťou tela a ani mozog sa bez nej nezaobíde. Rovnováha medzi vodou a látkami v nej rozpustených je dôležitá pre neuróny, aby mohli prenášať signály. Denne by sme mali vypiť až osem pohárov tekutiny, pričom dva poháre z toho môžu tvoriť ovocné a zeleninové šťavy.

Zdroj: Shutterstock

Pri poklese koncentrácie skúste vypiť veľký pohár vody. Okrem toho, že osvieži mozog, ocení to aj pleť. Ak ste dehydrovaná, tkanivo mozgu sa zmršťuje, čo môže ovplyvniť pozornosť, rýchlosť reakcií, ale i náladu. Telo začne vodu vstrebávať už päť minút po napití. Výbornou voľbou je aj zelený čaj, ktorý znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Tri šálky denne ho môžu znížiť až o 21 percent. Zelený čaj sa spája aj s prevenciou rakoviny, pľúc, pŕs a prostaty.

Nezabúdajte na vzťahy

Aj keď tento faktor nesúvisí so stravovaním, je veľmi dôležité spomenúť ho. Pre dlhovekosť je totiž nesmierne dôležité pestovať dobré vzťahy a robiť zmysluplnú prácu. Úprimné vzťahy postavené na dôvere a nezištnosti, ako aj užitočná práca postavená na kvalitných hodnotách dávajú životu zmysel. Ak robíte niečo pre ostatných, cítite sa potrebná, naplnená a šťastná.