Naša čitateľka Aneta sa s nami podelila o svoj mimoriadny zážitok v zubárskom kresle. Hoci o slovenskom zdravotníctve kolujú všelijaké príbehy a mýty, nie je všetkým dňom koniec. Stále medzi nami pracujú a fungujú šikovní odborníci, ktorí pristupujú k svojim pacientom mimoriadne ľudsky a s neskutočným citom. Keď si prečítate Anetin príbeh, budete mať slzy na krajíčku...

Z obyčajnej nádchy sa vykľul odumierajúci zub. Zdroj: Shutterstock

"Už týždeň ma trápila strašná nádcha," začína svoj príbeh Aneta. "Hneď v prvé ráno som sa zobudila s príšernou bolesťou v sánke, akoby sa mi zadné zuby chceli odtrhnúť od ďasna. Neskôr sa spustila nádcha, kašeľ, rozbolelo ma hrdlo. Na prvý pohľad klasické prechladnutie," priznáva Aneta. Pustila sa teda do samoliečby, ale to ešte netušila, čo ju o pár dní čaká...

"Pridali sa ku mne obe dcéry, všetky sme skončili doma choré. Kašľali sme, fúkali si nosy, boli to príšerné dni. Nevedela som sa dočkať, kedy to skončí. Lenže stále ma tak zvláštne pobolievala pravá časť tváre, cítila som si lícnu kosť, dokonca sa postupne pridávalo aj ucho... O pár dní mi došlo, že ma zrejme bolí aj zub. No panebože, hneď sa mi rozbúšilo srdce. Zuby nie, prosím!"

