Vynakladáte nemálo peňazí na zdravie zubov, no aj tak vám kazy pribúdajú? Napriek každodennej starostlivosti o chrup je zubný kaz najrozšírenejšou ľudskou chorobou, lenže nebolo to vždy tak. „Za všetko môže konzumný spôsob života a najmä prudký nárast spotreby cukru. Kým na začiatku 19. storočia skonzumovala jedna osoba asi pol kilogramu cukru ročne, dnes až päťdesiat kilogramov. Kedysi mali osemdesiatroční ľudia všetky zuby, dnes takmer nenájdete šesťročné dieťa bez zubného kazu,“ hovorí lekár pre deti a dorast a zanietený bylinkár Michal Slivka. Odborník zároveň prezrádza, že tajomstvo zdravého chrupu je veľmi jednoduché – odložte cukorničku a siahnite po čajoch, zuby sa vám odplatia!

Chráni zubnú sklovinu

Súhlasia s ním aj mnohé štúdie a svetoví špecialisti na preventívnu medicínu. Súčasťou pravidelnej ústnej hygieny by sa okrem zubnej kefky a pasty mohol stať zelený čaj. Ten podľa výskumov prospieva nielen srdcu a bunkám, ale pomáha aj chrániť zuby pred kazom. Renomovaný medzinárodný časopis Preventive medicine zverejnil zistenia, že pitím jednej šálky zeleného čaju denne sa zvyšuje pravdepodobnosť udržania zdravého chrupu. „Zelený čaj dokáže výrazne prispieť k zníženiu počtu nebezpečných baktérií v ústach, ktoré spôsobujú zubný kaz. Samozrejme, prospieva len vtedy, ak ho pijeme bez cukru,“ napísal v štúdii Alfredo Morabia z newyorskej Columbijskej univerzity. Za všetkým stojí antioxidant katechín, ktorý znižuje hladinu kyselín ničiacich zubnú sklovinu.

Môže za to cukor

Známym vinníkom je cukor. Ten chutí baktériám, ktoré sa na zube prichytia a vytvoria zubný povlak. Baktérie premieňajú cukor na kyseliny, ktoré oslabujú zubnú sklovinu. Problém so zubami môžete mať aj vtedy, ak sladkosti nevyhľadávate. Stačí, že zjete potraviny, ktoré obsahujú kyseliny, čím vystavíte zubnú sklovinu skúške. Dôvodom je, že ak klesne pH na povrchu zuba pod úroveň 5,5, zubná sklovina začne strácať niektoré minerály. Ak sa to deje často, povrch zuba sa narúša, stáva sa pórovitým a tým vzniká zubný kaz.

Sila rastlín

Rozhodujúci je aj obsah trieslovín. Tieto rastlinné látky, ktoré však nie sú len v zelenom čaji, ale aj v listoch ostružín – malín alebo černíc –, blahodarne pôsobia na ďasná, dezinfikujú ich a zmierňujú zápal. Podobne ako ďalšie tuzemské bylinky, ktoré majú liečivé a významné protizápalové účinky. „Repík dezinfikuje ústnu dutinu, je výborný pri aftách a pomáha pri paradentóze. Môj priateľ zubný lekár odporúča namiesto ústnej vody preplachovať ústa repíkovým výluhom. Ten veľmi dobre pôsobí na ďasná a pomáha udržiavať chrup v dobrom stave,“ hovorí bylinkár Michal Slivka. Podobný účinok má šalvia. Žuvanie šalviových listov, ale aj pitie a kloktanie výluhu sa už oddávna využíva pri starostlivosti o chrup. Šalvia má totiž silné antibakteriálne a protizápalové účinky, vďaka čomu dezinfikuje ústa, lieči ďasná, zabraňuje ich krvácaniu a pôsobí ako prírodná prevencia zubného kazu.

Bylinky neutralizujú

Čaje chránia zuby aj preto, že neutralizujú pH v ústnej dutine a pomáhajú udržať stálosť tohto prostredia. Zdravú hodnotu pH okolo 7 zabezpečujú sliny, to sa však mení v prípade prísunu cukrov alebo kyslých jedál, či nápojov. Cukor spôsobí, že baktérie na zuboch ho začnú spracúvať a meniť na kyseliny, čím hodnota pH v ústach klesá. Ak klesne pod hodnotu 5,5, sklovina stráca niektoré minerály, čo môže odštartovať proces vzniku zubného kazu.

S citrónom opatrne

S neutralizáciou prostredia ústnej dutiny vám pomôžu čaje, nie však ovocné, ale zelené a bylinné a najmä nesladené. „Mnohí ľudia dochucujú čaj citrónom. Touto prísadou sa zvyšuje kyslosť prostredia, ktoré pomáha vzniku zubného kazu. Treba ho preto používať s mierou,“ upozorňuje stomatologička Zorica Nemcová. Dodáva, že pacientom odporúča používať bylinkové výluhy na urýchlenie hojenia a stabilizáciu prostredia úst. „Nestačia však po chirurgických zákrokoch, kde treba eliminovať bakteriálne prostredie. Vtedy siahneme po farmakologických prípravkoch,“ dopĺňa odborníčka. Čajmi si môžete preplachovať ústa i preventívne, najlepšie pred spaním. Čistenie zubov to nenahradí, no vďaka liečivým látkam prispievajú k zdraviu ústnej dutiny.

Pozor na baktérie

Vedeli ste, že najvyššiu aktivitu vykazujú baktérie v ústach asi 20 minút po jedle? Práve vtedy môžu vznikať na povrchu skloviny vhodné podmienky na vznik zubného kazu. Zabrániť tomu môžete, ak si krátko po jedle vypláchnete ústa nesladeným čajom, prípadne vodou. Zbavíte tak zuby zvyškov potravy a zoberiete baktériám energiu na ďalšie množenie.