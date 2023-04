A nielen tak, že vymeníte obuv za pohodlnejšiu. Ak už necht zarastá, treba siahnuť po zdravotnej pomoci. Kto zarastený necht ešte nemal, tomu tíško závidíme. Nejde totiž o nič príjemné. Je to poriadne bolestivé a rozhodne to nevyriešite zo dňa na deň. Nepripúšťate si, že vás trápi práve tento problém? Zistíte to po­dľa charakteristických príznakov, ktorými sú začervenanie, opuch, silná bolesť aj citlivosť na dotyk. Navyše, ak problém zanedbáte a nebudete riešiť už na začiatku, môže dôjsť k strhnutiu nechta. A to nechcete.

Obklad z dubovej kôry prinesie úľavu a je vhodný ako prvá pomoc, problém však nevyrieši. Zdroj: Shutterstock

Domáca liečba

Prvé, čo nám napadne, keď nás trápi nejaký zdravotný problém, je, čo by na to použili naše staré matere. Hoci je to jedna z možností, chirurg rozhodne tvrdí, že nejde o trvalé riešenie. Prečo? Lebo sa neodstraňuje príčina problému, len sa tlmia symptómy. Ako prvá pomoc pred návštevou lekára však môže pomôcť. „Vhodný je napríklad repíkový obklad, obklad z dubovej kôry, paradajkový pretlak či varený zemiak. Ako som však povedal, samotnú príčinu, teda zarastanie nechta, neriešia. Samoliečbu v domácom prostredí by som rozhodne neodporúčal. Pacienti totiž často robia to najhoršie – zarastajúci necht opakovane zastrihávajú. Namiesto toho, aby sa postihnutý necht, respektíve nechty preliečili, dochádza k zhoršeniu. Prevažne ide o bakteriálne a mykotické infekcie, ktoré sa začnú šíriť pod nechtom a následne sú ťažko liečiteľné. Jediné, čo pacient môže robiť doma, je namočiť vatičku do benzínalkoholu a potierať ňou necht. Vhodné je aj nadvihovanie postihnutého nechta. Radšej by som však odporučil vyhľadať odborníka, ideálne lekára. V počiatočných štádiách môžu pomôcť aj skúsené pedikérky,“ vysvetľuje MUDr. Július Muranský, MPH., z jednodňovej chirurgie REVIVE v Bratislave. Strhnutia nechta sa nemusíte báť, ak vyhľadáte lekára včas. Hrozí vám, čím viac spôsobov liečby budete skúšať vo vlastnej réžii. Nie je to však to jediné, čo vám pri neliečení hrozí. „K rizikám patria v prvom rade opakované zápaly. Je to nebezpečné hlavne u starších ľudí, ktorí majú horšie prekrvenie, a tak­isto u diabetikov. Môže vzniknúť zápal kosti, čo je veľmi závažné ochorenie. Môže trvať celý život, infekcie sa nemusia dať preliečiť, pretože antibiotiká v tomto prípade nie sú vždy účinné. Ďalším rizikom je zmena tvaru postihnutého prsta, to znamená, že z opuchu vzniká granulačné tkanivo, ktoré opakovane zaniká a vytvára sa. Dochádza k bolesti, ku krvácaniu, k hnisaniu, zápachu a tak ďalej,“ vymenúva možné pridružené problémy chirurg s viac ako 20-ročnou praxou.