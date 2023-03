Ak sa zápal nepodchytí včas, respektíve ho lekár včas nediagnostikuje a nenasadí liečbu, prípadne sa nevykoná chirurgický zákrok, môže narobiť poriadnu šarapatu. Dokonca ohroziť život. Pýtate sa, ako a prečo vzniká zápal slepého čreva? „Dôvodom môže byť bakteriálna infekcia, najčastejšie však kameň zo stolice (takzvaný koprolit) upchá koncovú časť slepého čreva, a teda je zablokované. Dochádza k premnoženiu baktérií, čím vzniká pretlak a následný opuch, zápal. Apendix môžu podráždiť nedostatočne požuté šupky z ovocia či zo zeleniny s obsahom vlákniny, ktoré sú ťažšie vstrebateľné. Problém môže spôsobiť aj škrupina z vajíčka. Často sa hovorí aj o alobale, ale nie je to jednoznačne potvrdené. Osobne som alobal v slepom čreve nikdy nenašiel,“ ozrejmuje dôvody vzniku zápalu chirurg MUDr. Július Muranský, MPH.

Radí MUDr. Július Muranský, MPH, chirurgz jednodňovej chirurgie REVIVE v Bratislave Zdroj: Archív J.M.

Zbytočný orgán?

Určite ste sa už pýtali, načo tam to črevo vôbec je, keď robí len šarapatu a vieme bez neho žiť. A odkiaľ sa vôbec vzalo? Slepé črevo je vývojový pozostatok na hrubom čreve, ktorý má priemer asi 0,5 až 0,7 cm a dĺžku 3 až 15 cm. Nachádza sa v bruchu vpravo dole a smeruje do malej panvy. A prečo je dobré, že ho máme? Ide o zakrpatený orgán, ktorý má význam z hľadiska imunológie. Obsahuje totiž bunky produkujúce hormóny.

Pri operácii sa neodstraňuje celé slepé črevo, len červovitý prívesok. Zdroj: Shutterstock

Riziká zápalu

Keď sa povie slovo zápal, v hlave nám začne blikať červená kontrolka. Čo sa týka slepého čreva, nemusí ísť nevyhnutne von, ak nie je zapálené. No problém nastane vtedy, keď vnútri ostane latentná infekcia. Tkanivo je tak menej odolné, a teda náchylnejšie na opakované zápaly.

„Keď príde niekto s opakovaným podozrením na zápal slepého čreva, musí sa vybrať, pretože je veľmi pravdepodobné, že ďalší raz príde s rozvinutým zápalom. Toto je jedna z indikácií na vybratie slepého čreva. Ďalšou indikáciou sú neurčité bolesti v bruchu, keď nevieme presne určiť, či ide o problém s gynekologickými orgánmi, hrubým črevom, o cystitídu, zrasty… Najväčší mýtus spojený so zápalom slepého čreva je, že operácia je len rýchly a jednoduchý zákrok, ktorý vám spravia takpovediac na vrátnici nemocnice.

Pacienti túto diagnózu podceňujú. V skutočnosti môže spôsobiť veľmi nepríjemné zdravotné komplikácie, ak sa nezačne liečiť včas a správnym spôsobom, v krajných prípadoch aj sepsu, čiže otravu krvi, a rovnako môže ohroziť život,“ vysvetľuje odborník. „Sprievodnými javmi zápalu slepého čreva sú jeho rozšírenie a zhrubnutie, vnútro sa môže vyplniť kamienkami zo stolice alebo hnisom. Keď sa slepé črevo dokáže spontánne vypráz­dniť, je šanca, že sa zahojí.

Ak sa tak nestane a obsah zostáva na rovnakom mieste, zápal prestupuje stenu čreva a môže sa rozširovať napríklad na gynekologické orgány, močový mechúr a tak ďalej. Keď dochádza k napätiu slepého čreva alebo keď zápal prestupuje do okolia na pobrušnicu, vtedy sa začína bolestivosť. Keďže zápal prestupuje, môžeme pociťovať príznaky, ako je bolesť v oblasti močového mechúra či gynekologických orgánov. Bolesť môže niekedy prestať, aj keď zápal stále pokračuje, a to keď slepé črevo odumrie a zostane mŕtve.

Pacient to vníma ako zlepšenie, v skutočnosti však dochádza k rozvoju zápalu pobrušnice. Môže dôjsť k hromadeniu hnisu, vytvoreniu perforácie či vytekaniu črevného obsahu do brucha. Toto je to najkomplikovanejšie štádium, a preto slepé črevo radšej preventívne odstraňujeme hneď na začiatku, keď má pacient príznaky zápalu. Pri perforácii treba otvoriť celú brušnú dutinu, vyčistiť ju, zaviesť do nej drény, nastaviť antibiotickú liečbu,“ dodáva chirurg.

Kedy spozornieť

Keď vás začnú trápiť bolesti brucha, nemusíte okamžite panikáriť. Ak sa však pridružia ďalšie príznaky, potom by ste mali byť opatrná. Kedy je reálna šanca, že máte zápal slepého čreva? Samotný zápal sa prejavuje vo forme prudkých kŕčovitých bolestí v okolí pupka, ktoré sa postupne presúvajú do pravého podbrušia.

„Bolesti môže sprevádzať nevoľnosť, vracanie, slabosť, hnačka alebo, naopak, zápcha, problémy s močením a zvýšená teplota nad 38 °C. Keď pacient spozoruje tieto príznaky, mal by čo najskôr vyhľadať lekára,“ upozorňuje MUDr. Muranský. Lekár následne objektivizuje zápal, a to klinickým vyšetrením, laboratórnym vyšetrením krvi alebo vďaka ultrazvuku či CT. Na všetky vyšetrenia sa musí prihliadať komplexne, pretože diagnostika býva veľmi náročná. Dokonca aj pre skúsených chirurgov.

Dôvodom je, že príznaky sú veľmi rozmanité. Rozlišuje sa tiež akútna a chronická apendicitída. Prvá sa prejavuje náhlou bolesťou brucha v okolí pupka, zhoršuje sa a presúva do dolnej oblasti. Tá druhá sa prejavuje dlhotrvajúcimi bolesťami a zvyčajne je spojená s komplikáciami, ktoré vyvolávajú zápal v brušnej dutine. Ten môže ohroziť pacientov život.

Náročnosť operácie závisí od rozsahu neriešeného problému, či to bol akútny alebo dlhodobý stav. Zdroj: Shutterstock

Čo po operácii

Ak už nie je iná možnosť, ako si ľahnúť pod nôž, opäť sa objaví kopa otázok. Ako budete žiť bez slepého čreva, ako veľmi budete obmedzená, koľko trvá rekonvalescencia a mnoho ďalších. Čas zotavenia závisí od toho, aký je stupeň zápalu a či bolo prítomné aj hnisanie či otrava krvi. Platí, že čím komplikovanejší bol nález, tým dlhšia je rekonvalescencia. V prípade, že ide o jednoduchý zákrok, na druhý deň pacient môže začať pomaly piť a jesť tekutú stravu, neskôr potraviny s vlákninou.

„Ak ide o zložitejší nález so sepsou, pacient zostáva dlhšie na hladovke (len s infúziami), môže to byť až päť dní. Potom postupne dostáva jesť, piť a znižujú sa infúzie. Stehy po operácii sa vyberajú o 10 až 14 dní. Po laparoskopickej operácii je čas práceneschopnosti približne jeden až dva týždne. Po klasickej otvorenej operácii trvá péenka dva týždne až dva mesiace, je to individuálne u každého pacienta,“ ozrejmuje odborník s viac ako 20-ročnou praxou. Určitý čas po vybratí treba držať diétu, ale nie hladovať, keďže ide o zákrok na čreve. Mnohí ľudia však už od detstva žijú bez slepého čreva a majú plnohodnotný život bez obmedzení. Pri operácii vás zbavia len červovitého prívesku, nie celého slepého čreva, pričom prebieha už spomínaná otvorená alebo laparoskopická operácia, tie jednoduchšie prípady sa operujú laparoskopicky.

Obe sa robia v celkovej anestézii v trvaní asi 30 až 45 minút. Vo všeobecnosti lekári preferujú druhú možnosť operácie. Je po nej rýchlejšia rekonvalescencia aj rýchlejší návrat do zamestnania. Má aj jednoduchší pooperačný priebeh a nižší výskyt po­operačných komplikácií. Pacienti dokonca môžu po tomto výkone jednodňovej chirurgie odísť do domácej starostlivosti prakticky pár hodín po zákroku.