Kosti nie sú pružné. Preto sa navzájom spájajú v kĺboch, ktoré umožňujú pohyb alebo ohýbanie končatín. Kĺb je teda odborne povedané pohyblivé spojenie dvoch alebo viacerých kostí, ktoré sa vo vnútri väzivového puzdra dotýkajú plochami pokrytými chrupkou. No a práve toto je za naším praskaním kĺbov.

Pukanie prstov nastáva, keď sa v kĺbe uvoľní plyn, čo vedie k vzniku zvuku. Tento zvuk je spôsobený rýchlym oddelením kostí a tvorí sa voľný plynný priestor medzi nimi. Pukanie prstov nie je spojené so žiadnymi zdravotnými rizikami a je obvykle iba estetickým problémom. Pre mnohých ľudí je to dokonca relaxačné... Praskavý zvuk ich uspokojuje.

Jedna štúdia z roku 2018 naznačuje, že praskanie môže byť spôsobené kolapsom vytvorenej dutiny. Celý proces zrútenia trvá približne 20 minút. To by vysvetľovalo, prečo nemôžete chrumkať ten istý kĺb niekoľkokrát za sebou. Tento fenomén však pravdepodobne nikdy úplne nepochopíme.

Mnohí ľudia odrádzajú od pukania kĺbov a hovoria, že nám to môže poškodiť. Nie je to pravda. Ide o mýtus. To však neznamená, že sa počas neho nemôže nič stať. Na čo si dávajte naozaj POZOR!

Kedy to radšej nerobiť, aby ste si nezavarili na problém, čítajte na druhej strane!