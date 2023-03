Nedostatok spánku a oddychu sa postupne pretaví do podráždenosti, precitlivenosti, chronickej únavy, bolestí chrbta či hlavy. Zvyšuje sa riziko srdcovo-cievnych ochorení aj obezity. Počas spánku sa totiž bunky obnovujú a posilňuje sa prirodzená imunita, preto sa radšej snažte urobiť si noc čo najsladšou. Odborníci sa zhodujú, že kvalitný spánok je nevyhnutnosť.

Prečo nespíme dobre

Prebdená noc sa občas pritrafí každej z nás. Môže byť spôsobená stresom v práci alebo prílišným vzrušením, keď sa na niečo tešíme (napríklad nevesty pár dní pred svadbou). Ak sa však ráno pravidelne budíte nevyspatá, treba sa zamerať na možné negatívne faktory. Prvým môže byť prostredie, pretože nie je jedno, kde a v akých podmienkach spíte. Ak máte v spálni neporiadok, prach, nevyvetráte, je v nej príliš teplo či príliš zima, odrazí sa to na celkovej kvalite spánku. Dokonca ju ovplyvňuje rozmiestnenie nábytku (určite ste už počuli o feng šuej). Zodpovednosť za zhoršený spánok môžu niesť aj rôzne rušivé elementy – napríklad zaspávanie pri televízii. Múdre nie je ani mať pri hlave telefón či hlasno tikajúci budík. Neprospieva ani príliš veľa svetla.

Dve hodiny

Pred spánkom sa organizmus potrebuje upokojiť. Určite nezaspíte, keď z denného kolotoča skočíte rovno do postele, a už vôbec nie, ak sa pred spaním vyberiete do fitcentra či zabehať si. Namiesto toho, aby ste organizmus spomalili, povzbudíte ho k ešte vyššej činnosti. Tréning ukončite minimálne dve hodiny pred spánkom.

Bez sladkostí a alkoholu

Tabu sú pred spaním aj sladkosti. Keď ich zjete, stúpne vám hladina cukru v krvi, zvýši sa tvorba inzulínu, telo je plné energie. Spánok neprichádza, a keď už, prijatý cukor sa začne meniť na tuky a vás môže po pár hodinách zobudiť vlčí hlad. Rovnako rizikové je aj pitie alkoholických nápojov pred spaním či ťažké jedlá na večeru. Klamlivo ľahšie zaspíte, ale keď sa s tým telo vyrovná, zobudí vás alebo aspoň posunie do horšej spánkovej fázy. Bez ohľadu na hodiny. Navyše alkohol zhoršuje nočné potenie. Pozor si dajte aj na to, koľko kávy a v ktorej časti dňa ju pijete. Príliš veľká dávka kofeínu môže narušiť váš spánok. Hladina kofeínu v krvi dosahuje vrchol asi 30 minút po vypití kávy, no reálne ostáva v tele ďalšie 4 až 11 hodín. Záleží na tom, akú silnú kávu si dáte. Keď si dáte o štvrtej poobede na pohľad nevinnú šálku, môžete mať problém so zaspávaním. Podobný účinok má nikotín, kola, energetické nápoje či čokoláda.

Zabudnite na alkohol. Zdroj: Shutterstock

Krátky šlofík

Nikdy nevyrovnávajte nedostatok spánku dopoludňajším vylihovaním v posteli. Nič tým nevyriešite. Ak ste šli spať neskôr, vstaňte ako obyčajne a spánkový deficit vyrovnajte krátkym popoludňajším spánkom. Oddych by však nemal prekročiť dvadsať minút.

Veľká posteľ

Máte takú? Ste vo výhode, ak vlastníte dvojitú posteľ, ideálne s dvoma matracmi, a to v prípade, že s vami na nej spáva aj partner. Priemerne zmeníte polohu počas spánku asi šesťdesiatkrát a on rovnako. Na posteli širokej aspoň stošesťdesiat centimetrov, navyše na svojom matraci, sa budete oveľa menej budiť.

Strácate minerály!

Či už sa v noci potíte viac alebo menej, počítajte s tým, že s kvapkami potu prichádzate o minerály. Ide o takzvané elektrolyty, ktoré plnia v bunkách množstvo funkcií. Patrí medzi ne horčík, draslík, vápnik, sodík. Napríklad horčík má v tele viac ako tristo úloh. S litrom potu stratíte približne 20 mg horčíka. Snažte sa ich preto doplniť najmä po väčšom fyzickom výkone, keď sa viac potíte. Niekedy vám postačia aj minerálne vody či špeciálne nápoje. Príjem minerálov vám zaručí aj pestrá strava:

● draslík – banány, citrusové plody, kaleráb, avokádo;

● horčík – strukoviny, orechy, tmavšia listová zelenina;

● sodík – sardinky, morská soľ, pečeň, minerálne vody;

● vápnik – brokolica, pohánka, mliečne výrobky, vaječný žĺtok, listová zelenina, mak.