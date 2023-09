Ortéza versus bandáž

Z laického pohľadu ide o to isté, no ak sa na to pozrieme bližšie, rozdiel je vo fixácii. Bandáže sú väčšinou z neoprénového materiálu bez akejkoľvek fixácie. Ortéza je naopak vybavená pokročilým systémom sťahovania a často sú súčasťou rôzne výstuhy pre maximálny komfort a spevnenie.

Bandáže a ortézy umožnia športovať aj pri problémoch s pohybovým aparátom. Zdroj: shutterstock

Dám si bandáž a problém je vyriešený?

V prvom rade treba zdôrazniť, že o svojich problémoch by ste sa najprv mali poradiť s odborným lekárom alebo fyzioterapeutom, ktorý vám vysvetlí, či je pre vás vzhľadom na zdravotný problém daný šport vhodný a pomôže s výberom ortézy, ktorá pôsobí hlave preventívne a podporne. Rovnako si treba dať pozor, aby nedochádzalo k nadmernému nadužívaniu ortézy a tým nedochádzalo k oslabeniu okolo kĺbových svalov, čo by mohlo spôsobovať aj prehlbovať nestabilitu kĺbu.

Pri výbere bandáže zohľadňujeme úroveň fixácie, ktoré sa udáva v 3 stupňoch:

Level 1

- jednoduché priedušné návleky z ľahkého úpletu alebo neoprénu

- univerzálna ochrana a prevencia, kĺb nespevňujú, ale poskytujú základnú kompresiu, čím sa vytvorí terapeutické teplo, ktoré pomáha pri drobných bolestiach

- výborná prevencia pri očakávanej vyššej záťaži, než je telo zvyknuté

Bandáž Zdroj: Insportline

Level 2

- stredná ochrana a prevencia s pevnou alebo nastaviteľnou kompresiou pomocou omotávania alebo bandáže

- súčasťou sú rôzne popruhy alebo drobné výstuže pre väčšiu stabilitu

- lepšie urdržia terapeutické teplo, ktoré pomáha zlepšovať krvný obeh, čo podporuje lepšie hojenie zranení ako sú problémy väzov, podvrtnutie

Bandáž/Ortéza Zdroj: Mueller

Level 3

- maximálna ochrana a podpora, dokážu naplno uľaviť a zmierniť bolesť

- pokročilé výstuže a popruhy z pevných materiálov poskytujú kĺbu vynikajúcu podporu, ale neobmedzujú voľný pohyb

- urýchľujú proces hojenia aj pri ťažších zraneniach