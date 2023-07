Organizmus ihneď spotrebuje len obmedzené množstvo kalórií. Ostatné si odloží do zásoby, bohužiaľ, vo forme tukov. Ak s telom chcete vybabrať, siahnite po potravinách s obsahom negatívnych kalórií. Svojím množstvom naplnia žalúdok, ale prinútia telo siahnuť po tukových zásobách.

Čo sú negatívne kalórie?

Už vieme, že potraviny obsahujú kalórie a že kalórie sú základnou jednotkou energie, ktorú telo využíva. Kalórie spotrebúvate aj žuvaním, prehĺtaním, trávením a vstrebávaním živín z prijatých potravín. Ale čo keď niektoré potraviny obsahujú tak málo kalórií, že ich spracovaním telo spáli viac kalórií, než koľko obsahujú? To znie logicky, však? A presne to je hlavná myšlienka teórie negatívnych kalórií. Ale naozaj funguje? Pozrime sa na to bližšie!

Čo je metabolizmus

Metabolizmus je súčet všetkých chemických reakcií v tele a okrem iného premena prijatej energie (teda kalórií) na ATP (adenozíntrifosfát) ako látku nevyhnutnú na činnosť všetkých buniek v organizme. Rýchlosť metabolizmu je potom počet kalórií, ktoré potrebujeme na udržanie aktuálnej telesnej hmotnosti. Aby ste pochopili princíp metabolizmu, musíte najskôr rozumieť rovnici energetickej rovnováhy alebo našej často spomínanej kalorickej (energetickej) bilancii. Kalorická bilancia je rovnica, kde na jednej strane nájdeme kalorický príjem a na druhej strane kalorický výdaj. To, aké znamienko bude medzi nimi, potom ovplyvňuje, či chudneme, priberáme alebo váhu udržujeme.

Späť k potravinám

Termogenéza vyvolaná príjmom potravy je teda vždy rozhodne menšia ako sto percent – žiadna potravina nemá počet kalórií záporný, pretože by to znamenalo, že na jej spracovanie a trávenie vydáme viac kalórií, než sme pomocou jej konzumácie prijali. Termogenéza vyvolaná stravou predstavuje kalórie, ktoré potrebujeme na trávenie, absorpciu a spracovanie makronutrientov z prijatej potravy. Proteíny majú najväčší termický efekt zo všetkých makroživín, ale stále je to iba okolo 20 až 30 percent, sacharidy sú potom okolo päť až desať percent a tuk nula až tri percentá. Proteíny, sacharidy a tuky majú rôzne hodnoty, ale termogenéza vyvolaná stravou priemerne predstavuje IBA desať percent všetkých spálených kalórií. Zoberme si takú uhorku ako príklad: 100 g uhorky má asi 14 kcal. Práve sme si povedali, že trávením spálite maximálne desať percent, to je asi 1,5 kalórie. Takže nám stále 12,5 kalórie zostáva. Takže nič také, ako sú potraviny s negatívnymi kalóriami, neexistuje.

