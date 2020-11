Toto ochorenie vzalo nejednej rodine mamu či dcéru a nejedna žena si pre túto diagnózu siahla na dno svojich síl, hoci to tak vôbec nemuselo byť. Na tlačovej konferencii pacientskej aliancie NIE RAKOVINE sa dozvedám veci, ktoré sa nepočúvajú najpríjemnejšie. Strasie ma najmä pri informácii, že na preventívne cytologické vyšetrenie pravidelne chodieva len niečo vyše 20 percent žien. Prečo? Pretože nemajú čas pre seba, nepovažujú to za dôležité, boja sa výsledkov alebo samy seba stále odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Lenže dokedy?

Je čas myslieť viac na seba Zdroj: NIE RAKOVINE

Renáta Kšeňáková: Cítila som, že niečo nie je v poriadku

Svoj príbeh nám porozprávala dnes už vyliečená Renátka, ktorá musela čeliť 4. štádiu karcinómu krčka maternice. Dnes 46-ročná mama dvoch synov spomína: „Bola som jedna z tých, ktoré pravidelne nechodia na preventívne prehliadky. Stále bola iba práca, rodina, práca, rodina a ja som to odkladala. Potom som však začala cítiť, že niečo v mojom tele nie je v poriadku, tak som šla ku gynekologičke na cytológiu a preventívnu prehliadku. Urobila mi odber, dva týždne som čakala na výsledky a dozvedela som sa, že cytológia dopadla dobre. Ale stále som cítila, že sa niečo deje. Špinila som, bolelo ma v podbruší, necítila som sa dobre.“

Kolegyne nad ňou plakali

„Poslali ma do nemocnice, kde som pracovala, a urobili mi kyretáž. Videla som tím lekárov a sestričiek, ktoré boli mojimi kamarátkami, ako okolo mňa chodili uplakané. Nevedela som, čo sa deje. Stále som čakala na výsledky, dva týždne som ani nespala. Vedela som, že niečo tam bude zle, a intuícia nesklamala. Primár si mňa aj manžela dal zavolať. Posadili sme sa a oznámil nám diagnózu – karcinóm krčka maternice.“

Zvládla to vďaka rodine

Nasledoval rad vyšetrení – CT, magnetická rezonancia. Rozhodli sa, že sa to dá operovať, lebo nález bol ohraničený. Jej prvá otázka bola, koľko času jej ostáva. Primár jej povedal, že záleží na tom, ako dopadne operácia. Operovali ju v Nitre. Absolvovala celkovú hysterektómiu. Operovali ju 6. decembra, výsledky prišli medzi sviatkami. Potom nastúpila na onkologickú liečbu v Košiciach. Dostala 25 ožarovaní, 6 chemoterapií a 3 brachyterapie. „Bolo to šialenstvo. Veľmi som schudla a sotva som chodila. Manžel ma brával domov na víkendy. Len vďaka rodine som to napokon zvládla,“ spomína na ťažké obdobie Renátka.

Ďakuje za svojich synov

V tom čase mala iba 33 rokov a jej chlapci 10 a 13. Ďakuje za nich, že ich má a že sa stihla stať mamou skôr, ako prišla o maternicu. Jej odkaz pre všetky ženy je jasný: „Choďte na preventívne prehliadky a starajte sa o seba, lebo nikto iný to za vás neurobí.“

Prečo vzniká rakovina krčka maternice

Za väčšinou prípadov rakoviny krčka maternice sú vysokorizikové typy ľudského papilomavírusu (HPV). HPV je bežný vírus, ktorý sa prenáša kožou alebo pohlavným kontaktom. Ľudské papilomavírusy sa vyskytujú nielen v oblasti genitálií a análneho otvoru, ale aj v oblasti dýchacích ciest, hlavy a krku. Vírusy sa do tejto oblasti môžu dostať napríklad pri pôrode alebo pri orálnom sexe. Aj spolužitie s infikovanou osobou, napríklad použitie rovnakého uteráka, môže byť rizikové.

Prečo je prevencia taká dôležitá

Rakovina krčka maternice je jedným z najčastejších typov rakoviny žien vo svete. V súčasnosti sú možnosti modernej diagnostiky a liečby na takej úrovni, že na toto ochorenie by u nás ani vo svete nemusela zomrieť žiadna žena. Rakovina krčka maternice je jedinou rakovinou, na ktorú existuje očkovanie a kde v prevencii zohrávajú dôležitú úlohu pravidelné prehliadky u gynekológa a vyšetrenie steru krčka maternice. Pri zistení skorej fázy alebo štádia môže byť liečba veľmi úspešná.

Čo je skríning rakoviny krčka maternice

Skríning je vyhľadávanie skorých štádií ochorenia, ktoré ešte nemajú klinické príznaky (teda choroba ešte neprepukla). Pre rakovinu krčka maternice sú primárne dva typy testov: test Pap a/alebo HPV test. V súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza organizovaný pozývací cytologický skríning (realizácia Pap testu) ako súčasť aktívnej prevencie. Nárok naň budú mať ženy vo veku 23 – 64 rokov.

Symptómy rakoviny krčka maternice

Karcinóm krčka maternice spočiatku nemá žiadne symptómy, je bezpríznakový a dá sa odhaliť iba preventívnym laboratórnym vyšetrením steru krčka maternice. Keď sa však dostáva do agresívnej a invazívnej fázy, dostavia sa prvé vážne príznaky – obvykle vaginálny výtok, krvácanie mimo menštruačného cyklu, bolesti v oblasti panvy a tiež bolesti a krvácanie pri pohlavnom styku.

Ako jej predísť

● vakcináciou

● pravidelným moderným skríningom a vyšetrením steru krčka maternice počas opakovaných preventívnych gynekologických vyšetrení

Ako znížiť riziko ochorenia

● rutinným skríningom rakoviny krčka maternice,

● používaním kondómov počas pohlavného styku,

● obmedzením počtu sexuálnych partnerov,

● abstinenciou fajčenia,

● posilňovaním imunity.

Ochráňte vašu dcéru či syna očkovaním

Ochráňte svoju dcéru či syna očkovaním Zdroj: shutterstock

Human papillomavirus (HPV) je jediný onkogénny ľudský papilomavírus, proti ktorému existuje účinná prevencia – očkovanie. Na Slovensku sú dostupné dve vakcíny.

Dvojvalentná vakcína: je pre deti v 13. roku života, je plne hradená zo zdravotného poistenia a sú v nej obsiahnuté 2 typy ľudského papilomavírusu (HPV typy 16 a 18). Je lacnejšia, plne preplácaná a pokrýva 47 percent HPV infekcií vyskytujúcich sa na Slovensku.

Deväťvalentná vakcína: obsahuje 9 najbežnejších typov HPV, ktoré spôsobujú anogenitálne rakoviny a genitálne bradavice. Je to jediná priama najširšia ochrana pred HPV infekciami, pokrýva 77 percent HPV infekcií vyskytujúcich sa na Slovensku. Deti v 13. roku života majú vakcínu čiastočne hradenú zo zdravotného poistenia.