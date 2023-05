Cítite sa ako balónik? Bojujte prírodne proti nafúknutému brušku: pomôže najmä TÁTO rastlinka!

Medzi najčastejšie príčiny tohto nepríjemného pocitu v bruchu patrí konzumácia niektorých potravín, ktoré spôsobujú nafukovanie, napríklad strukovín, ale aj nadmerné prehĺtanie vzduchu, napríklad pri súčasnom jedení a rozprávaní, užívanie niektorých druhov liekov, prípadne ochorenie čriev, nedostatok vlákniny, alergie či dokonca potravinová intolerancia. Zároveň o niečo viac trápi ženy v tehotenstve i v období prechodu.

Zdroj: shutterstock

Vyhľadajte pomoc v prírode

Našťastie nám matka príroda nadelila rastliny, ktorými si dokážeme pomôcť a odstrániť alebo aspoň zmierniť pocit nafúknutého brucha.



1. Pŕhľava dvojdomá

Hoci ju mnohí ešte stále považujú za nepotrebnú burinu alebo krmivo pre chovné zvieratá, ukrýva v sebe obrovskú silu. Pŕhľava dvojdomá zlepšuje krvný obeh, odvodňuje telo, posilňuje črevnú peristaltiku a dokonca prečisťuje močové cesty.

Smoothie z pŕhľavy: Hrsť čerstvých listov dáme do mixéra spolu s jedným jabĺčkom nakrájaným na menšie kocky a s banánom. Všetko spolu poriadne premixujeme.



2. Túžobník brestový

Táto rastlinka skvelo pomáha tráveniu, je vhodná pri nadúvaní či refluxe.

Tinktúra z túžobníka brestového: Do 3 dl vodky alebo iného čistého alkoholu pridajte 1,5 dl vody a 100 g sušených kvetov túžobníka brestového. Nádobu uzatvorte a poriadne pretrepte. Potom nechajte lúhovať aspoň 20 dní. Po uplynutí tohto času výluh preceďte cez gázu alebo jemné sitko a uzatvorte do sklenej fľaše. Tinktúru skladujte na tmavom a suchom mieste. Užívajte po päť kvapiek pridaním do pohára vody.

Zdroj: shutterstock

3. Valeriána lekárska

Okrem pozitívnych účinkov na kardiovaskulárny systém či kognitívne funkcie pomáha pri problémoch s trávením.



4. Rumanček pravý

Harmanček je odpradávna známy tým, že dokáže uľaviť od tráviacich ťažkostí a má upokojujúce účinky.

Čaj z rumančeka: Jednu polievkovú lyžicu rozdrvených kvetov rumančeka zalejte približne 250 ml vriacej vody. Nechajte lúhovať päť až sedem minút a potom sceďte. Pite ho dvakrát denne.

Zdroj: shutterstock

5. Mäta egyptská

Dokáže upraviť vaše trávenie, tlmí pocity nevoľnosti, nadúvania, závraty i bolesti hlavy. Táto bylinka dokonca posilňuje imunitu a uľahčuje chudnutie.



6. Mäta pieporná

Využíva sa pri akútnych aj chronických problémoch s trávením, odstraňuje plynatosť a kŕče.

7. Angelika lekárska

Koreň tejto rastliny podporuje trávenie, funkciu čriev a prináša úľavu pri kŕčoch. Okrem toho pôsobí ako diuretikum.

Čaj z koreňa angeliky: Jednu čajovú lyžičku koreňa zalejte vriacou vodou a nechajte lúhovať približne desať minút. Čaj pite dva- až trikrát denne.



8. Medovka lekárska

Medovka pripomína mätu a rovnako aj táto rastlinka bojuje proti tráviacim ťažkostiam. Má upokojujúce účinky.

Tinktúra z medovky: Hrsť listov medovky dajte do zaváraninového pohára a zalejte 40-percentným alkoholom. Uzatvorte a pretrepte. Nechajte lúhovať na mieste, kde svieti slnko, dva až tri týždne, za občasného pretrepania. Potom sceďte a užívajte trikrát denne 20 kvapiek takejto tinktúry.

9. Púpava lekárska

Podporuje nielen trávenie, ale aj metabolizmus. Skvelo účinkuje proti problémom so žlčníkom, s pečeňou a pri plynatosti a nadúvaní.

Čaj z púpavových listov: Jednu až dve čajové lyžičky zalejte 250 ml vody s teplotou 100 °C. Nechajte lúhovať približne 15 minút a následne sceďte a popíjajte. Odporúčajú sa dve šálky denne.



Zdroj: shutterstock

10. Rebríček obyčajný

Okrem toho, že táto rastlina pomáha pri zápche a nevoľnosti, podporuje funkciu tráviaceho systému a zmierňuje nadúvanie.



11. Baza čierna

Baza čierna je skvelá na odstránenie prekyslenia organizmu. Zároveň upravuje trávenie a tlmí nadúvanie.

Čaj z bazových kvetov: Dve polievkové lyžice sušených kvetov prelejte pollitrom vriacej vody. Potom nechajte desať minút lúhovať a následne preceďte.



12. Opuncia

Čaj z kvetov rastliny opuncie dopomáha k správnemu tráveniu a dokonca prispieva k prečisteniu čriev.



13. Aníz, fenikelaj rasca

Aníz je jedna z najznámejších a najlepších byliniek proti nadúvaniu. Skvelý je aj samostatne, ale možno ho skombinovať s feniklom i rascou. Táto kombinácia je nápomocná pri plynatosti, upravuje a zlepšuje trávenie, potláča pocity nadúvania a taktiež pomáha pri menštruačných ťažkostiach.



Zdroj: shutterstock

Dobrý tip: Čaj z čerstvého zázvoru

Koreň zázvoru očistite a nakrájajte alebo nastrúhajte množstvo asi na jednu čajovú lyžičku. Potom zalejte 0,5 dl vody, po desiatich minútach sceďte a môžete piť.