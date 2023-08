1. Mužské bradavky



Vlastne to nie je až také prekvapujúce. Načo by si príroda dala námahu vytvoriť úplne iné mužské telo, ak ho stačí prispôsobiť? V maternici sa embryo vyvíja spočiatku rovnako bez ohľadu na pohlavie, to sa začne tvoriť približne v siedmom týždni. Gén viazaný na chromozóm Y sa potom postará o produkciu mužských hormónov, ale bradavky pochopiteľne ostávajú. V raritných prípadoch, napríklad pri extrémnom hlade, sú však mužské bradavky dokonca schopné laktácie. A tak ako u žien, aj u mužov môžu byť erotogénnou zónou.

Nie sú celkom bezcenné, v totálnej kríze by dokázali produkovať aj mlieko. Zdroj: Shutterstock

2. Zuby múdrosti

Príroda zrejme počítala s tým, že budeme jesť viac tuhej stravy – teda mäsa a zeleniny. Tretie stoličky, alebo inak osmičky, mali ako zvyšné dva rady stoličiek drviť potravu. V súčasnosti je však naša strava prevažne kašovitá, najmä v detskom veku, čomu sa prispôsobuje vývin ľudskej sánky. Tým, ako sa vývojom ľudstva zmenšuje, tento rad zubov sa už do úst len ťažko zmestí. V lepšom prípade trčia v ďasne, v tom horšom sa opakovane a veľmi bolestivo snažia prerezať niekoľko rokov. Približne 22 percentám ľudí zuby múdrosti nikdy nevyrastú.

Približne 22 percentám ľudí zuby múdrosti nikdy nevyrastú. Zdroj: Shutterstock

3. Vomeronazálny orgán

Alebo inak Jacobsonov orgán vyhľadáte na googli ako prídavný čuchový orgán niektorých druhov stavovcov zo skupiny štvornožcov. Táto časť tela nachádzajúca sa medzi nosom a ústami a vyčnievajúca zo stropu nosovej dutiny sa okrem plazov, obojživelníkov a cicavcov vyskytuje aj u niektorých ľudí. Mal by slúžiť na vnímanie feromónov, podľa vedcov je však zrejme úplne nefunkčný. O tom, či nám predsa len na niečo nemôže byť, sa stále vedú odborné diskusie.

4. Dlhý dlaňový sval

Tento sval sa podieľa na ohýbaní ruky v zápästí a na napínaní dlane. Prechádza od spodnej časti ramennej kosti k spojivovému tkanivu v dlani. Podľa učebnice Memorix anatómie však aj 15 percent ľudí, ktorým chýba, používa ruku bez najmenších problémov. Podľa správy z roku 2014 v časopise Medical Hypotheses slúži tento sval hlavne primátom lezúcim po stromoch, menej suchozemcom, ako je človek. Či ho máte, si môžete overiť za pár sekúnd. Spojte brušká palca a malíčka a ohnite zápästie smerom k sebe. Máte ho, ak približne v strede predlaktia vidíte jeho šľachu.

5. Sval pyramidalis

Tento sval je súčasťou spleti brušných svalov. Môžete si ho predstaviť v spodnej časti brucha pri lonovej kosti. Názov je odvodený od trojuholníkového tvaru. Na každej strane máme jeden. Ukázalo sa však, že to tak nemusí byť. Podľa správy z roku 2017 zverejnenej v časopise Journal of Clinical and Diagnostic Research niektorým ľuďom chýba jeden alebo oba svaly. Podľa knihy Anatomie Radomíra Čiháka sa to týka približne 13 percent mužov a asi 10 percent žien. Nemá to však žiadny vplyv na bežné fungovanie.