Dala som si vybrať teliesko a krvácam už 15. deň. Vôbec neviem, či to tak má byť. Poraďte mi, ďakujem. Želmíra

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Zdroj: archív

Po extrakcii vnútromaternicového telieska môže určitý čas pretrvávať mierne krvácanie. Ak nie je veľmi intenzívne, iba akési špinenie, je to v poriadku. Po nastávajúcej menštruácii by sa to malo samo vyriešiť. Teliesko sa zavádza do dutiny maternice, a keďže je pevnej štruktúry, pri extrakcii môže dôjsť k podráždeniu sliznice, ale to je normálne. Sliznica maternice sa veľmi rýchlo zregeneruje a všetko je zase v poriadku. I pri zavedení telieska môže určitý čas pretrvávať špinenie, ktoré sa upraví maximálne do troch mesiacov od zavedenia.

