Pán doktor, nedávno som podstúpila laserovú epiláciu na pohlaví. Odvtedy pozorujem ženské problémy, ako je svrbenie pošvy, vyrážky, ktoré sú zapálené až hnisavé, bolia a praskajú. Potieram si ich čajovníkom, vysušia sa, ale po čase sa objavia nové. Môže to súvisieť s epiláciou? Ako sa toho zbaviť? Darina

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Milá Darinka, nuž, toto je reakcia na epiláciu. V podstate je jedno, či je laserová alebo iná, napríklad holenie. Vždy je to epilácia, je to zásah do prirodzeného rastu ochlpenia. Svrbenie v pošve po epilácii je možné. Riešením je poctivo ošetrovať pokožku, podľa mojej skúsenosti vám s tým skôr pomôže kožný lekár. Každá žena nakoniec nájde svoj spôsob, ako to ošetrovať. Lokálne ošetrujte napríklad aloovým gélom, čajovníkovým olejom, zinkovou masťou, ale aj jemným gélom na intímnu hygienu. Ale pozor, nie naraz, skúšať, nezapariť. A pošva je neďaleko, môže zareagovať. Keď ošetríte vonkajšok, často sa upokojí aj ona.

