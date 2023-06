Krvácam každých 21 dní, mám 27 rokov a partnera, anti­koncepciu neberiem. Moja menštruácia je veľmi silná a trvá aj šesť dní. Môj lekár mi robil vyšetrenia, všetko je vraj v poriadku. Je to okej? Začínam sa báť.

Linda

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Menštruačný cyklus, teda ako často príde, je často spriemerovaný – normálny chodí každých 28 dní. Ale aj každých 23 až 35 dní je stále v norme. Ak chodí menštruácia tak ako u vás, každých 21 dní, je to dosť často a ešte je aj veľmi silná a bolestivá. Chápem, že vás to trápi a znepríjemňuje vám to život. Ak gynekológ zhodnotil, že je všetko v poriadku, treba hľadať riešenie v úprave menštruačného cyklu.

Pomôcť môže antikoncepcia

Jedno z riešení je na určité obdobie – minimálne šesť mesiacov – užívať hormonálnu antikoncepciu. Upraví cyklus aj krvácanie. Nebude také intenzívne a vie odstrániť, respektíve zmierniť bolestivú menštruáciu. Keď je silná a častá menštruácia, hrozí anémia, teda málokrvnosť. S ňou súvisí následná únava, ospalosť a podobne. Neberte to ako navádzanie, ale ako jedno z riešení. Samozrejme, sú aj ďalšie, ale väčšinou sú to hormonálne riešenia a opäť na určité obdobie. Ale aj to konzultujte so svojím gynekológom.