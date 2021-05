Každá žena sa chce cítiť krásna, zdravá a fit. S tým súvisí aj odopieranie si sladkostí, no nie vždy je naša vôľa dosť silná. Vyzvedali sme, čo robia moderátorky, aby si udržali skvelú postavičku pred kamerou.

Kristína Kocian (26): Vždy zaberie škorica a orechy

Moderátorka Zdravej maškrty na RTVS by asi mala vedieť, ako maškrtiť a nepribrať, a tak nám poradila, že vždy siaha po niečom, z čoho nie je ešte viac hladná. „Ideálne je zakomponovať do toho škoricu, lebo tá znižuje chuť na sladké. Napríklad taký skyr alebo biely jogurt so škoricou a s čučoriedkami, kúsok horkej čokolády. Občas si ešte doprajem aj hrsť orechov kešu alebo za lyžicu orechového krému. To vždy zaberie. Bez ohľadu na to, čo sladké zjem, vždy to idem vypotiť alebo vybehať.“ (Úsmev.)