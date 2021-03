Známy maďarský lekár Gábor Zacher (60) prehovoril o náročnej pandemickej situácii, akou si momentálne Maďarsko prechádza. Preplnené covidové oddelenia, mladí mŕtvi, ľudská nezodpovednosť a nekonečne unavený nemocničný personál. Toto veľmi dobre poznajú aj naši susedia...

Gábor Zacher v rozhovore pre slovenské rádio Pátria prezradil, čo si o pandémii myslí. V Maďarsku by podľa neho mali nakrútiť videonahrávky priamo z nemocníc, aby ľudia videli, akú škodu dokáže napáchať zákerný koronavírus.

Ľudia stále nechápu, aká je táto situácia vážna

Rýchle šírenie koronavírusu jednoznačne spôsobuje britská mutácia, mnohí ležia v nemocniciach práve v dôsledku tohto typu nákazy. Toxikológ Gábor Zacher si myslí, že dokument nakrútený priamo z prostredia COVID oddelenia by mnohým otvoril oči. Keby realitu videli aj vo videu, ľahšie by sa podľa neho rozhodovali o tom, či sa dajú zaočkovať. "Toto nie je strašene, ale realita, s ktorou by sa mali ľudia stretnúť," myslí si Zacher. "Do nemocníc sa dostávajú celé rodiny a odchádzajú z nich rodiny zmrzačené..."

Vyhnúť by sa tomu podľa neho dalo len vtedy, keby všetci dodržiavali opatrenia. "Ľudia by nemali oslavovať 50. narodeniny preto, aby mohli osláviť svoje 60-te. Nerozumiem ľuďom," dodal lekár a mal na mysli tých, ktorí napriek opatreniam organizujú veľké rodinné oslavy a stretnutia. Vraj podľa neho vôbec nie je zriedkavé, že sa nakazia celé rodiny, napríklad keď vírus prinesie dieťa zo školy a takmer každý člen sa dostane do nemocnice... Tomuto sa podľa neho dá len ťažko vyhnúť.

Na mnohých miestach už nie sú voľné lôžka

Toxikológ Zacher poznamenal, že v Budapešti sa už objavuje problém s nedostatkom sanitiek. Prichádzajú teda z vidieckych oblastí, aby vypomáhali vo veľkomestách. Mnohé COVID oddelenia v nemocniciach sú preplnené, takže sa bežne stáva, že chorého prevážajú aj do nemocnice vzdialenej 30-40 km, ak sa v nej nájde voľné miesto. Zacher rozprával aj o tom, že mnoho mladších ľudí s nadváhou a cukrovkou skončí na umelej pľúcnej ventilácii. Ich šanca na prežitie je len 10 %... A nie je už pravdou ani to, že vekové kategórie pod 18 rokov sú vo väčšom bezpečí. Nie sú.

Zároveň dodal, že "ktorákoľvek vakcína je lepšia, než ochorenie Covid-19. Dnes na jednu zdravotnú sestru pripadá 5 až 6 chorých. Na 1 lekára v Maďarsku dokonca až 10-12 pacientov napojených na umelú ventiláciu," varuje Zacher. Podľa neho maďarské zdravotníctvo dokáže zvládnuť 1000 chorých na covid-19, ktorí skončia na ventilácii. "Ak presiahneme toto číslo, bude to veľmi dramatické..."