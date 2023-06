Ak je vaša strava prevažne tepelne upravená, bohatá na tuky, živočíšne bielkoviny, jednoduché sacharidy, plná konzervantov a chudobná na vlákninu, mliečne kultúry a tráviace enzýmy, narúšate svoj črevný ekosystém. Niektoré nestrávené zložky v tenkom čreve sa stávajú potravou pre patogénne baktérie v hrubom čreve.

Čo s tým?

Ak črevu dodáte to, čo mu chýba, ozdravíte črevnú sliznicu – najväčší imunitný orgán – a v trávení i v ostatných procesoch nastolíte rovnováhu. Zmiznú vyrážky, upraví sa tlak, prestane hnevať srdce, zmiernia sa bolesti, únava, depresie. Podstatou účinnej detoxikácie tráviacich orgánov nie je krátkodobo dodržiavať veľmi prísnu diétu a potom sa vrátiť k zaužívanému životnému štýlu, ale zmeniť stravovacie návyky natrvalo, najmä ak trpíte chronickým ochorením. Ak chcete skúsiť párdňový detox z preventívnych dôvodov, môže byť prísnejší a intenzívnejší v podobe čerstvých štiav a zeleniny. Ak si trúfate na niekoľko týždňov, vopred sa poraďte s lekárom.

Toto mu pomôže

Okrem sporných metód ako preháňadlá, klystír či črevné sprchy bez lekárskej indikácie jestvujú také, ktoré vám neublížia. Zmyslom nie je tráviaci trakt jednorazovo vypláchnuť. Tým totiž riskujete aj spláchnutie užitočnýchbaktérií, ktoré potrebujete. Správna očista čreva trvá dlhodobo a spočíva v trvalom zaradení prečisťujúcich zložiek do stravy. Len tak bude peristaltika tráviacich orgánov fungovať bez zbytočných zastávok a narušení.

Prečo je dôležité

V hrubom čreve sa vstrebáva voda a soli. Toxíny vstrebané v hrubom čreve sa krvnou cestou dostanú do pečene a tam sa zneškodnia. Hrubé črevo je osídlené množstvom baktérií, ktoré sú dôležité pri trávení aj pri budovaní imunity. Preto nejde o to, aby ste prestali jesť, ale aby ste jedli striedmejšie a zamerali sa na potraviny, ktoré lenivý črevný trakt rozhýbu. Ideálne je rozdeliť jedlo na tri časti, polovica by mala pozostávať z čerstvej zeleniny, štvrtina z bielkovín a štvrtina zo zložených sacharidov. Ideálna je ryža, do zelenej časti sa výborne hodí medvedí cesnak, artičoky, žerucha, fenikel, aloa či goji. Do šalátov pridajte ľanové semienka, sezam, rascu, ďumbier lekársky, ktorý pomáha vyhnať helikobaktera, kurkumu a prelejte ich bodliakovým olejom.

Chcete skúsiť očistu čreva?

Ak ide o párdňové popíjanie zeleninových štiav, ste zdraví a očistnú kúru čreva si chcete spraviť len preventívne, pokojne sa do nej pustite. Ak máte v pláne jedlo úplne vynechať alebo trpíte chronickým ochorením, hoc aj cukrovkou alebo vysokým krvným tlakom, o vhodnosti a postupe sa vopred poraďte s lekárom. Pred vyšetrením konečníka vám lekár nariadi dvojdňovúdiétu, aby sa hrubé črevo vypráz­dnilo. Prvý deň konzumujete len tekutú stravu, druhý deň si ešte na obed môžete dať bujón, poobede však užijete preháňadlo. Na tretí deň prídete na vyšetrenie s práz­dnym, teda „očisteným“ hrubým črevom. „Zdravý človek si môže na odporúčanie lekára podať pred vyšetrením aj klyzmu, ľudovo klystír,“ uvádza gastroenterológ MUDr. Jozef Klucho.

Nie je nutný

Bunky hrubého čreva sa obmieňajú každé tri dni, na jeho stenu sa teda ťažko môže niečo nalepiť a ostať tam. Navyše peristaltika, pohyb čriev, stále posúva črevný obsah ku konečníku. Žiadne nánosy či usadeniny nepotvrdili ani gastroenterológovia, ktorí robia pacientom kolonoskopiu či rektoskopiu. Ak napriek tomu túžite po výplachu čreva, počítajte s tým, že odplaví z vašich útrob aj dobré baktérie potrebné pre zdravé fungovanie tela!