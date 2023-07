Čas prázdnin a dovoleniek, keď sú deti viac vonku, zabávajú sa, hrajú a športujú, prináša, bohužiaľ, viac úrazov a rôznych nehôd. Netreba si to vyčítať, pretože dobre vieme, že stačí aj drobná nepozornosť pri behu, bicyklovaní, kolobežkovaní alebo hre na preliezačkách a zranenie je na svete. Nemôžete mať všetko pod kontrolou a určite deti nezavriete doma, aby sa im nič nestalo. Dôležité je, aby ste vedeli, ako správne ošetriť oškreté koleno či vyhodnotiť buchnutie hlavy na ihrisku!

Najčastejšie sú odreniny

Plačom sa niekedy končí aj víkendová prechádzka, napríklad u šesťročnej Laury. Rozbehla sa po štrkovej ceste, aby bola prvá na ihrisku, tesne pred cieľom sa šmykla a spadla na kolená. Oškreté mala nielen tie, ale i dlane rúk. Úraz nebol síce vážny, pomohlo opláchnutie rúk a pofúkanie boľavých kolien, celá rodina však mala hneď po nálade. Odreniny dievčatko ešte chvíľu štípali, a tak išli radšej domov. Rovnako sa skončil aj výlet štvorročného Maťka, ktorý sa zabával v pieskovisku dovtedy, kým ho nezačal, napriek protestom rodičov, vyhadzovať a drobné zrnká mu nepopadali do očí. Hoci máte oči na stopkách, detským úrazom sa často nedá vyhnúť. Oplatí sa byť pripravená na to, ako ratolestiam pomôcť.

Na deti nekričte

V žiadnom prípade na dieťa nekričte, potrestané je už samotným pádom. Skôr ho poľutujte a snažte sa ho upokojiť. Potom sa prizrite samotnej rane. „Ak sú v odrenine cudzie telesá, napríklad tráva, kamienky a podobne, opláchnite ju prúdom pitnej vody a následne osušte. Nie trením, ale priložením čistej textílie, prípadne hygienickej vreckovky alebo servítky,“ radí skúsený záchranár Viliam Dobiáš. „Ak bola odrenina spôsobená znečisteným povrchom, umyte ju mydlom, vodou a osušte. Dezinfekčné prostriedky použite výlučne na okolie rany, nedávajte ich priamo do nej.“ Ak nemáte poruke vodovod, môžete ranu obliať minerálkou.

Ak rana krváca

Pri väčšom rozsahu radí lekár prikryť ranu obväzom alebo gázovým štvorcom z autolekárničky. Obväz dávajte dole približne o dva dni, no až po namočení v čistej vode, aby sa oddelil od krvnej zrazeniny v rane. „Pri väčšom krvácaní tlačte ranu v mieste krvácania aspoň desať minút, zastaví ho to,“ radí odborník. Desať minút stačí na to, aby krvné doštičky upchali otvor v poranenej cieve. Pri rozbitom kolene alebo lakti by si malo dieťa dopriať pár pokojnejších dní. Do chirurgickej ambulancie smerujte v prípade, ak je rana väčšia ako jeden centimeter a okraje rany sú od seba vzdialené.

Krváca z nosa?

Ak takáto situácia nastane, v prvom rade upokojte dieťa a dajte mu najavo, že sa nemusí ničoho báť. Nakloňte ho dopredu, tým zabránite krvácaniu do krku a možnej nevoľnosti. Potom pridržte nos, ideálne palcom a ukazovákom, 10 až 15 minút. Pritom sa uistite, že neblokujete obe nosné dierky, aby mohlo dieťa dýchať. Krvácanie utlmíte aj pomocou studeného obkladu na čelo alebo zadnú časť hlavy. Ak napriek tomu krvácanie neustáva alebo sa často opakuje, kontaktujte lekára.

Bez snímku v nemocnici asi nezistíte, či je noha zlomená alebo len podvrtnutá alebo udretý sval, preto v tomto prípade je najlepšie ísť do nemocnice. Zdroj: Shutterstock

Postup pri zlomenine

Najmä po pádoch na kolobežkách alebo bicykloch sa často objavujú zlomeniny. Pri tomto type úrazu je to ťažšie. Ani profesionál nevie bez röntgenového vyšetrenia rozlíšiť, či ide o udretý sval, podvrtnutý kĺb alebo o zlomeninu, ak tam nie je prítomná jasná osová deformita. „Z týchto dôvodov je po vonkajšom násilí, ako je napríklad pád, úder, kopnutie, a pri bolestivo obmedzenej pohyblivosti v poranenom kĺbe, ktorá pretrváva dlhšie ako hodinu, nutné vyhľadať nemocničný urgent. V rámci laickej pomoci je dôležité okamžite znehybniť a nezaťažovať poranenú časť tela,“ upozorňuje doktor Viliam Dobiáš.



Príznaky otrasu mozgu

Poriadne vás môžu vystrašiť aj úrazy hlavy. Či si ju už dieťa buchne pri hre na preliezke, alebo na ňu spadne. Vtedy sa oplatí sledovať jeho reakcie. „Najtypickejším príznakom otrasu mozgu, ktorý si vyžaduje lekársku kontrolu, je spätná strata pamäti. Dieťa si nepamätá, čo robilo tesne pred pádom a ako sa to stalo. Menšie deti by mala sledovať osoba, ktorá dobre pozná ich správanie,“ hovorí o tom, čo si všíma záchranár. „Ak sa hrá, správa sa normálne, netreba robiť nič. Keď je po úraze hlavy tiché, plačlivé, apatické, odmieta potravu, prípadne ho napína na vracanie alebo vracia, treba navštíviť nemocničný urgent.“ Otrasom mozgu sa môže skončiť aj hra s loptou. Stačí, aby dieťa nešťastne trafil spoluhráč pri basketbale alebo vybíjanej. Pri bicyklovaní, kolobežkovaní a korčuľovaní by mala mať vaša ratolesť na hlave vždy prilbu. Rodičia by mali ísť príkladom. Dobrou správou je, že osemdesiat percent úrazov hlavy a mozgu je ľahkých.

Piesok v oku? Väčšinou si s ním oko poradí tak, že začne slziť, niekedy treba aj čistú vodu. Zdroj: Shutterstock

Niečo má v oku

Skončila sa plačom hra v piesku? Drobné zrnká v detských očiach môžu byť veľmi nepríjemné. Pomôcť môže prirodzená reakcia oka, výrazné slzenie. A ak nezaberie? „Vyplachujte oči väčším množstvom vody. Ak subjektívne ťažkosti neprejdú v priebehu hodiny, kontaktujte pohotovostnú službu na najbližšom očnom oddelení, kde vám poradia,“ pridáva praktické informácie doktor Viliam Dobiáš. Nebezpečná môže byť hra s paličkou. Určite dieťa upozornite, aby s ňou aspoň nebehalo. Niekedy si ňou môže do oka nešťastne pichnúť. „Prvou pomocou je znehybnenie pohybov okom. Treba prekryť obväzom obidve oči na zabránenie súhybných pohybov so zdravým okom,“ vysvetľuje dlhoročný záchranár. „Určite udržujte fyzický alebo slovný kontakt, malé dieťa musí cítiť blízku osobu.“ Akékoľvek cudzie teleso v oku, ktoré sa neodstráni vyplachovaním oka, musí vidieť očný lekár.