Diagnóza, ktorú nechce počuť žiadna žena: Nezatvárajme oči, HOVORME o nej! TOTO sú príznaky

Vedeli ste, že až 30 000 žien na Slovensku žije s rakovinou prsníka? Našťastie dve tretiny sa vyliečia. Ale jedna tretina bojuje s metastatickým ochorením. V tomto štádiu sa už nedá vyliečiť.

Postihuje aj mladé ženy

Rakovina prsníka je celosvetovo najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným nádorom u žien a zároveň je druhou najčastejšou príčinou úmrtia u žien. Mnohí si myslia, že je to choroba postihujúca najmä ženy v menopauze či vo vyššom veku. Ale to nie je pravda, postihuje aj mladé, dovtedy zdravé ženy. Preto je dôležité pravidelné samovyšetrenie pŕs, ktoré si treba robiť každý mesiac, aj sonografické vyšetrenie pŕs do 40 rokov a mamografia, na ktorú treba chodiť každé dva roky po dovŕšení tohto veku.

Zdroj: Shutterstock

Hrôzostrašné štatistiky

Na Slovensku je úmrtnosť na rakovinu prsníka jedna z najhorších, je o 20 percent vyššia ako v rozvinutých európskych krajinách. Zároveň je u nás tretím najčastejšie sa vyskytujúcim druhom rakoviny a najčastejšie sa vyskytujúcim druhom rakoviny u žien. Úspešnosť liečby tejto vážnej diagnózy závisí aj od toho, ako ďaleko rakovina pokročila, od fázy ochorenia v čase stanovenia diagnózy (štádium 0 až IV) a aký typ rakoviny je prítomný. Kriticky dôležitá je preto práve prevencia, skríning, včasné zachytenie ochorenia aj dostupnosť inovatívnych liekov. Pri liečbe karcinómu prsníka sa využíva chirurgická liečba, rádioterapia, chemoterapia, hormonálna liečba a cielená biologická liečba.

Keď nádor metastázuje

V prípade, že sa nádor preukázateľne rozšíri do vzdialených orgánov, teda metastázuje (napríklad do pečene, pľúc či mozgu), hovoríme o metastatickom ochorení. V tomto štádiu ochorenie, žiaľ, ešte stále nemožno úplne vyliečiť, ale vďaka inovatívnym liečbam sa stáva liečiteľným.

Zdroj: shutterstock

Bojujú o život

Najčastejším typom je hormonálne pozitívny karcinóm prsníka, ktorý tvorí približne 75 percent. Jeho štandardnou terapiou je hormonálna liečba. Skôr či neskôr však u každej pacientky dôjde k rezistencii, keď je už hormonálna liečba neúčinná. K oddialeniu vzniku rezistencie významne prispieva, keď sa k hormonálnej liečbe cielene pridajú lieky, takzvané cikliby. Preto je dôležité, aby pacientky hneď po diagnostikovaní metastatického typu rakoviny prsníka dostali kombinovanú liečbu, ktorá zabezpečí dlhší a kvalitný život. Kombinovanú liečbu odporúčajú aj medzinárodné odborné spoločnosti ABC, ESMO, ASCO. Je štandardne dostupná vo všetkých okolitých krajinách, nanešťastie na Slovensku je len v takzvanom výnimkovom režime. „Pravidelne dostávame sťažnosti od pacientok, že im túto liečbu neschválili. To treba zmeniť, lebo tieto ženy chcú žiť rovnako kvalitne ako Češky, Rumunky či Rakúšanky. Je dôležité, aby sa systém schvaľovania na Slovensku zmenil a aby táto liečba bola dostupná pre všetky pacientky, ktoré sú vhodné na liečbu, a pomohla im. Podľa skúseností zo zahraničia sa dĺžka prežívania pacientok po pridaní týchto liekov k hormonálnej liečbe predĺžila až dvojnásobne. Na rozdiel od chemoterapie kombinovaná hormonálna liečba s cyklibmi nezhoršuje kvalitu života,“ vysvetľuje Jana Pifflová Španková, prezidentka NIE RAKOVINE.

Zdroj: Shutterstock

Aká je liečba?

Voľba postupov liečby závisí od molekulárneho podtypu karcinómu prsníka. Vždy ide o multidisciplinárny prístup – kombináciu chirurgickej liečby a rádioterapie spolu so systémovou liečbou. Na všetky tri podtypy dnes existuje moderná účinná liečba. Dokáže darovať pacientke niekoľko rokov navyše. „Pred mojou ambulanciou sa stretávajú pacientky so všetkými podtypmi metastatickej rakoviny prsníka. Táto diagnóza ich už bude sprevádzať celý život. Nám lekárom nie je ani nemôže byť jedno, aký ten život bude. Aj tieto ženy chcú normálne žiť. Chcú vyzerať a cítiť sa ako ženy pri pohľade do zrkadla. Tieto pacientky potrebujú modernú liečbu, ktorá im to umožní. Ako ich lekárka chcem, aby táto liečba bola dostupná pre všetky, a to už na začiatku ochorenia! Vtedy je totiž prínos inovatívnej liečby najväčší,“ hovorí onkologička MUDr. Bibiana Vetráková Krakovská.

Hra o čas

Bohužiaľ, na Slovensku majú ženy s metastatickou rakovinou prsníka len obmedzený prístup k týmto liečbam. Ako napríklad Lívia, ktorá si v 32 rokoch objavila hrčku. Lekári zistili, že ide o genetickú mutáciu BRCA, čo súvisí so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, vaječníkov aj ďalších druhov rakovín. Lívii napriek liečbe neskôr zistili niekoľko metastáz v pečeni. Kedysi lekári nemali pre ženy s touto diagnózou dobré správy. Nevedeli im totiž účinne pomôcť, ale to sa našťastie už zmenilo.



Zdroj: Peter Frolo

Moderná liečba dostupná pre všetkých

Organizácia NIE RAKOVINE spúšťa kampaň za rovnocenný prístup k liečbe. Je najvyšší čas, aby táto liečba, dostupná vo všetkých okolitých krajinách, bola dostupnou štandardnou liečbou aj pre všetky vhodné pacientky s pokročilým metastatickým karcinómom prsníka na Slovensku! Tri onkologičky, ktoré sa denne stretávajú so ženami s týmto vážnym ochorením, približujú benefity inovatívnych liečob, ku ktorým majú slovenské pacientky stále výrazne limitovaný prístup, napriek odporúčaniam medzinárodnej odbornej spoločnosti ESMO (European Society for Medical Oncology). „Väčšinu inovatívnych liečob metastatickej rakoviny prsníka zdravotné poisťovne preplácajú len na výnimku alebo sa k nim ženy nedostanú vôbec. Mnohé z nich musia zadlžiť svoje rodiny, predať byt či auto, aby si mohli liečbu zaplatiť. Napriek sľubom politikov sa situácia nelepší. Aj preto pacientska organizácia NIE RAKOVINE spolu s pacientkami a ich lekárkami predstaví príbehy, sny a túžby týchto žien. Pretože na každom dni ich života záleží,“ hovorí Jana Pifflová Španková, prezidentka NIE RAKOVINE.

Zdroj: Peter Frolo

Príznaky rakoviny prsníka

● hrčka v prsníku alebo pod pazuchou,

● zhrubnutá „pomarančová“ koža na prsníku,

● zmenený tvar prsníka (jamky či vyvýšené miesta),

● vpadnutá bradavka,

● zapálená pokožka na prsníku.