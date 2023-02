Nikdy nie je neskoro na zmenu. Zmeňte svoj postoj a naučte sa ďakovať každý deň. Posilňuje to vzťahy, budete zdravšie a šťastnejšie. Na preukazovanie vďačnosti v každodennom živote sú naozaj dobré dôvody. Povieme vám, ako na to.

Viete byť vďačné?

Žijeme v čase, keď nás sužuje neistota z toho, čo bude. Ďakujeme dostatočne za to, čo máme alebo koho máme? Vďačnosť sama osebe je pre mnohých klišé, no má svoje opodstatnenie a dnes ju veľmi potrebujeme. Prečo? Vďačnosť so sebou prináša viaceré vzácne benefity.

Domáci kurz spokojnosti

Uvedomte si, koľko dôvodov na vďačnosť existuje nielen vo vašom živote, ale na celom svete. Pomocou týchto ďakovných rituálov budete každý deň priťahovať do svojho života krajšie veci. Dôležité je zakomponovať vďačnosť do svojho denného režimu.

1. Robte si poznámky

Každý večer si vyhraďte päť až desať minút a zhodnoťte svoj deň. Zapíšte si všetky maličkosti, ktoré vám vyčarili úsmev na tvári. Či už je to pekná prechádzka s vašou polovičkou, alebo čerstvý koláč – zapíšte si aspoň tri veci. Takto opäť pocítite, čo ste zažili, a vďačnosť sa lepšie zapíše do vášho mozgu ako nový spôsob myslenia.

Zápiskami si vďačnosť lepšie zapíšete do mozgu. Zdroj: shutterstock

2. Úprimne rozdávajte pochvaly

Robí váš manžel vždy v nedeľu raňajky? Prináša vám kolega papiere, ktoré ste zabudli pri tlačiarni? Tieto malé gestá často považujeme v bežnom živote za samozrejmé. Môžeme dať svojim blízkym veľa radosti a pocitu šťastia, ak im častejšie poďakujeme a ukážeme, že si ich a ich gestá veľmi vážime.