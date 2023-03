Odvšadiaľ sa valia reklamy na detox od najrozličnejších firiem. Skutočne však chcete napchať niekomu peniaze do vačku a v zásade z toho nič nemať, keď vám stačia bežne dostupné potraviny z obchodu, kam chodíte na nákupy? Možno sa pýtate, načo taký detox potrebujete. Ide o očistu organizmu od škodlivých látok, čo je prospešné v každom smere. Samozrejme, mali by ste si položiť otázku, odkiaľ sa tieto škodliviny berú. Do tela sa nám môžu dostať najmä pesticídy či plesne, a to prostredníctvom potravín. Nehovoriac o zvýrazňovačoch chutí a farbivách. Telu neprospieva ani priveľa cukru, soli, éčiek a transmastných tukov.

Ako má vyzerať detox

Vo všeobecnosti sa organizmus prečisťuje priebežne, a to vďaka pečeni, črevám, pľúcam, koži a obličkám. Úspešnosť však závisí od stravy, dodržiavania pitného režimu, fyzickej kondície, dostatku spánku aj toho, či sme v psychickej pohode. Keď už sa rozhodnete, že do toho idete, pripravte sa na to, že sa budete musieť vzdať istých pôžitkov vo forme alkoholu, sladkostí, vyprážaných jedál, sladených vôd a podobne. Zabudnite aj na kúry, ktoré vám radia niekoľko dní prijímať napríklad len citrusové ovocie, červený melón alebo piť celý týždeň len zeleninové šťavy. Takto totiž do tela nedostanete žiadne bielkoviny, len sacharidy. A to nie je cieľ. Telo potrebuje aj spomínané proteíny, aj zdravé tuky, teda dostatok zá­kladných živín.

Ako má vyzerať detox Zdroj: Shutterstock

Kedy ísť do toho

Jar je ideálne obdobie na detoxikáciu, no môžete tak urobiť kedykoľvek počas roka. Povedzme si však úprimne, príchod Veľkej noci a pôstne obdobie nás na očistu priam nabádajú. Telo nám rado napovie, kedy potrebuje detox. Zväčša je to vtedy, keď sa prejaví niektorý z týchto príznakov:

● únava, na ktorú nezaberá ani spánok;

● nedostatok energie;

● zadržiavanie tekutín alebo zapchaté dutiny;

● nadúvanie, zápcha;

● výskyt kožných problémov;

● časté bolesti hlavy;

● znížená odolnosť proti infekciám;

● problémy so sústredením;

● jazyk s bielym povlakom.

Čo tým získate

Zjednodušene povedané – čistejší organizmus a zdravšie ja. V širšom kontexte to znamená, že získate viac energie. Ak je totiž telo zahltené toxínmi, spôsobuje to únavu. Prečo? Lebo telo spotrebuje množstvo energie na trávenie ťažkej stravy a potom jej už nezostane dostatok na ďalšie činnosti. Po detoxe sa zlepší psychický stav a stúpne nálada. Môžete očakávať aj zlepšenie kvality pleti a vlasov. Čo-to schudnete a budete zdravšia, samozrejme, za predpokladu, že sa po týždni detoxu nevrhnete späť na starý spôsob života, ktorý zahŕňal vysmážané jedlá, sladkosti každý deň a litre sladených vôd.