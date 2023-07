Dovolenky sú skúškou našej pevnej vôle, predovšetkým, ak nás čaká pobyt all inclusive. Viac než kedykoľvek platí pravidlo 80 : 20, teda 80 percent času jesť zdravú stravu a zvyšok bez výčitiek zhrešiť. Nebuďte na seba prehnane prísna. S trochou rozumu a hlavne vďaka pohybu si môžete dopriať niektoré inak odopierané jedlá a dobroty.

Jedzte, ako ste zvyknutá

Ak máte zabehnutý a zafixovaný systém stravovania, nemusíte mať o svoje zdravie a telo až také obavy. Jednoducho pokračujte v režime, na ktorý ste zvyknutá. Raňajky začnite pohárom vody, sladkému pečivu sa oblúkom vyhnite a radšej si vyberte chutný zdroj bielkovín. Skvelou voľbou sú vajcia, syr alebo šunka. Raňajky jedzte pomaly a uvedomelo. Vypite čaj a doprajte si ešte 10 minút rozhovoru s rodinou alebo priateľmi.

S deťmi to býva ťažšie, prerátajte si, či sa vám all inclusive skutočne vyplatí... Zdroj: Shutterstock

Sladká bodka

Ak máte pocit, že potrebujete sladké, dajte si espreso a k tomu malý kúsok niečoho sladkého. Rovnaký účel splní aj ovocie. Ak predsa len uprednostňujete sladké raňajky, vyberte si biely jogurt s müsli alebo ovsenú kašu. Do nej pridajte 2 lyžice jogurtu alebo tvarohu a troška orieškov. Z raňajok by ste mali odchádzať najedená, ale nie prejedená.

Zdroj: Shutterstock

Pri pohybe si dajte desiatu

Ak je vaša dovolenka aktívnejšia, napríklad sa venujete turistike alebo bicyklovaniu, pribaľte si do batoha oriešky, kúsky horkej čokolády, jablko alebo iné ovocie a porciu sušeného mäsa. A, samozrejme, poriadnu fľašu vody. Tá je dôležitá hlavne počas letných mesiacov. Odolajte pivu alebo chladenej kofole v bufete a dajte si radšej obyčajnú neperlivú vodu. Ušetríte veľa zbytočných kalórií.

Zdroj: Shutterstock

Pestré obedy a večere

Snažte sa, aby ste hlavne na večeru neprichádzali hladná ako vlk. V takom prípade je ľahké prepadnúť pokušeniu a zhltnúť všetko, čo vidíte. Skúste to jednoducho vydržať, aj keď to môže byť ťažké. Pomôže vám, keď sa napijete stolovej vody, no nemala by byť príliš studená.

Zdroj: Shutterstock

Na úvod si ako predkrm dajte zeleninový šalát alebo trocha polievky. Žalúdok bude vedieť, že sa má čím zaoberať, a hlava vás nebude nútiť siahnuť po najkalorickejšom jedle v dosahu.

Keď máte zdravý základ, môžete sa sústrediť na druhý chod. Stále platia rovnaké pravidlá – bielkoviny, hrsť prílohy a zelenina. Ak ste pri mori, bol by hriech nedať si ako hlavné jedlo rybu alebo morské plody s grilovanou alebo čerstvou zeleninou. Pokojne si doprajte aj pečivo.

Drvivá väčšina Slovákov zakotví už tradične v Chorvátsku. Zdroj: shutterstock

Ak predsa len neodoláte talianskej pizzi alebo cestovinám, dajte si ich na obed a dbajte, aby boli v jedle zastúpené aj bielkoviny.

Ak máte na večeru k dispozícii švédske stoly, postupujte ako pri raňajkách – pohár vody, predkrm s prevahou zeleniny doplnený rôznymi druhmi syra, morskými plodmi alebo chudým mäsom. Vhodný je aj vývar. Nasleduje hlavné jedlo s menším zastúpením sacharidov. Ak neodoláte sladkej bodke, fajn sú sorbety, kúsok ovocia alebo jeden menší zákusok.

Girl,Relaxing,And,Eating,Fruit,Plate,By,The,Hotel,Pool. Zdroj: shutterstock

Dajte si čas vytráviť

Aby malo telo čas dokonale vy­užiť všetky živiny z jedla a spracovať prijatú potravu, potrebuje na to minimálne 12 hodín. Ideálne však 13 až 14. To sa dá ťažko dodržať, hlavne keď máte v pláne neskorú večeru s priateľmi. Ak viete, že budete jesť neskôr, ako ste zvyknutá, choďte spať najskôr tri hodiny po jedle. Ráno potom pravdepodobne ani nebudete hladná. Nechajte telo odpočívať a vyrazte pred raňajkami na ľahkú polhodinovú prechádzku. Ak ani potom nebudete hladná, dajte si len niečo ľahké, napríklad kávu a jogurt s ovocím, a počkajte až do obeda, keď sa už určite ozve hlad. Počúvať svoje telo sa oplatí.