47-ročná herečka Drew Barrymore má pri kilách jednoducho smolu. Pokiaľ ide o hmotnosť, celý život ju trápia gény a spomalený metabolizmus. Napriek tomu, že sa snaží stravovať normálne, kilá sa na ňu lepia jedna radosť. Ak by nerobila toto, podľa vlastných slov by sa doslova nafúkla ako guľa...

"Doslova musím denne cvičiť, aby som mohla jesť, a to je moja forma starostlivosti o seba," priznala Drew v rozhovore pre magazín People. Sympatická herečka vychováva dve malé deti, 10-ročnú Olive a 8-ročnú Frankie. Drew tvrdí, že na seba má minimum času.

"Keď máte dve malé deti, čas na starostlivosť o seba nemáte, to je naozaj ťažké a vyzerá to ako vopred prehratý boj. Myslím, že sa snažím cvičiť tu a tam, pretože mám náchylnosť nafukovať sa ako balón, nemám žiadny metabolizmus, takže pre mňa je dnes formou starostlivosti o seba posilňovanie. Priala by som si cvičiť viac. Ale mám prácu a deti v takom veku, takže je to náročné," dodala hviezda filmu E.T. - Mimozemšťan.