Je možné, že mi z liekov stmavlo ochlpenie nad hornou perou? Brala som steroidné kortikoidy. Dovtedy tam chĺpky boli, ale nie také tmavé. Mám tiež pocit, že mi to rozhádzalo menštruáciu, a rapídne sa mi zhoršila pleť. Čo s tým mám robiť? Erika (31)

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Erika, kortikosteroidy sa za normálnych okolností vytvárajú v kôre nadobličiek. Sú určité ochorenia, pri ktorých sú nenahraditeľné. Môžu byť v rôznej forme a, samozrejme, môžu mať aj nežiaduce účinky. Často dochádza k poruche menštruačného cyklu, nadmernému ukladaniu tukového tkaniva, hlavne na tvári a v oblasti brucha, rednutiu kostí a je tu aj zvýšené riziko osteopénie. No a veľmi často môže dôjsť k zvýšenému ochlpeniu, a to aj nad hornou perou. Treba si stanoviť priority, či liečiť chorobu alebo postupne epilovať, čo si myslím, že nie je taký problém. A medzi nežiaduce účinky patrí aj zhoršenie kvality pleti, akné, ale aj to sa dá riešiť.

