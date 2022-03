Je z nej úplne iná žena! Slovenka Nina (35) už len matne spomína na časy, keď vážila vyše 120 kg. Ako sa jej podarilo schudnúť a čo ani zhodené kilá nedokázali zmeniť, prezradila pre web Života.

Nina z Liptova, žije už 16 rokov v Londýne, kde aj naštartovala svoju veľkú premenu. Dovtedy sa jej útle detstvo, dospievanie a tínedžerské roky spájajú s nadbytočnými kilami, píše ŽIVOT. "Ja som bola už v jasliach to väčšie dieťatko. Keď si pozrem fotky zo škôlky, všetky detičky nožičky ako rezančeky a ja také klátiky široké," hovorí Nina a priznáva, že rada jedla ako dieťa a je aj teraz.

Nina pred 16 rokmi, keď mala 127 kíl. Zdroj: Archív N.I.

Dlho svoje kilá navyše neriešila. Prvý zlom prišiel s pubertou, keď vnímala, že "všetci ostatní sú ´normálni´ a vy ste vždy ten ´tučný´. Na konci strednej školy jej váha vyskočila na 125-127 kilogramov. 19-ročná Nina sa odrazu chcela páčiť, chcela zaujať. "Na začiatku to je vždy také nevinné. Zdravo jete, cvičíte. Super, darí sa vám. Je to lákavé, keď vám to ide, a potom sa na to namotáte a chcete viac a viac, a čo najrýchlejšie," spomína na svoje prvé chudnutie, keď po 3-4 mesiacoch vážila 85 kíl.

Nevyhla sa ani extrémom. "Nastavila som si šialené pravidlá, mala dlhodobo dosť nízky príjem kalorií a preháňala som to s tréningom. Hnevala som sa na seba aj na všetko, keď som nemala čas cvičiť aj behať aj všetko stihnúť. Bola som protivná, nezniesla som samu seba, stále mi bola zima a častokrat som nemohla zaspať od hladu," priznáva Nina otvorene.



