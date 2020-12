Ako na to

Kľúčom je obmedziť škrobové sacharidy. Ak jete priveľa sacharidov, ako je chlieb, cestoviny a cukor, vaše telo ukladá viac tukov. Spracované potraviny spomaľujú trávenie. Pred 50 rokmi nikto rafinované sacharidy nepoznal, naše telo nie je na ne stavané. Takže, ak obmedzíte ich príjem, a, naopak, budete jesť potraviny urýchľujúce metabolizmus, dokážete spaľovať tuky, a teda aj chudnúť omnoho rýchlejšie.

Top tipy pre krajšiu postavu

- Zamerajte sa na potraviny, ktoré rastú v prírode, nič spracované alebo rafinované.

- Konzumujte najmä domáce regionálne potraviny.

- Jedzte potraviny, ktoré môžete jesť aj surové. Môžete ich aj tepelne upraviť, ale ak ich budete jesť v prirodzenom stave, ľahšie ich strávite.

- Vyskladajte si tanier.

- Porciu by mali tvoriť bielkoviny vo veľkosti päste, 2 až 3 päste zeleniny, 4 päste šalátu a za hrsť orechov. Prioritou je najesť sa dosýta pri každom jedle, aby ste nepociťovali hlad.

- Nasýťte sa proteínmi.

- Do svojho jedálneho lístka zaraďte ryby, kuracie mäso, šošovicu, orechy a vajcia. Bielkoviny by mali byť súčasťou každého jedla. Telo totiž musí vynaložiť viac úsilia, aby ich spracovalo. To pre vás znamená zintenzívnenie trávenia, a teda aj spálenie väčšieho množstva kalórií.

- Nejedzte neskoro večer.

- Trávenie a metabolizmus sa večer dramaticky spomaľujú. Preto, ak jete neskoro, vo vašom tele zostáva priveľa nestrávenej stravy.

- Pite zelený čaj.

- Obsahuje katechín, ktorý urýchľuje metabolizmus a stimuluje spaľovanie tukov. Povolený je aj čaj rooibos, biely čaj a bylinkové čaje. Pite ich nesladené, vyhýbajte sa aj medu.

- Hýbte sa kedykoľvek môžete.

- Hrajte sa s perom, krúžte alebo kývajte nohami, keď sedíte. A kým čakáte na autobus, môžete poskakovať, prípadne sťahujte zadok. Denne tak môžete spáliť o 200 kalórií viac.

- Doprajte si pikantné koreniny.

- Čili urýchľuje metabolizmus a redukuje hlad. Zázvor, kajenské korenie a kardamóm zvyšujú teplotu tela, a teda urýchľujú chudnutie.

- Vyhýbajte sa múčnym jedlám a bielym sacharidom (chlieb, cereálie, ryža, cestoviny).

- Maškrťte s rozumom.

- Ak vás prepadne chuť maškrtiť, dajte si raw nesolené mandle, zelené jablko, stopkový zeler s nesladeným arašidovým maslom, fazule edamame alebo jadierka.

- Pridajte škoricu.

- Denne si dajte 1 a pol lyžičky mletej škorice. Udrží hladinu cukru v krvi stabilnú a zredukuje chuť na sladké.

Váš 7- dňový plán

1. deň

Raňajky: Šunková omeleta

Rozmiešame 3 vajcia a nakrájanú chudú šunku. Na panvici rozhorúčime olivový olej, vylejeme vajcovú zmes a necháme stuhnúť. Podávame posypané petržlenovou vňaťou.

Obed: Šalát s tofu

Zmiešame listový šalát s baby špenátom, so žeruchou a s nakrájanou uhorkou. Pridáme uvarené tofu a pokvapkáme olivovým olejom a jablčným octom.

Večera: Morčacie s pečenou zeleninou

Zmiešame 125 až 175 g varenej morky s pečenou zeleninou (cibuľa, paprika, pór, huby, cesnak a bylinky).

2. deň

Raňajky: Kokosový jogurt s mandľami

Zmiešame malú misku kokosového jogurtu s 10 mandľami a 1 ČL mletej škorice.

Obed: Kura s paprikami

Polovicu kusa kuracích pŕs ugrilujeme a podávame s dvoma nakrájanými paprikami.

Večera: Pastiersky koláč

Chudé mleté morčacie mäso dáme do zapekacej misky, prikryjeme vrstvou uvareného rozmixovaného karfiolu, pokvapkáme trochou olivového oleja a dáme upiecť.

3. deň

Raňajky: Orechová kaša

Rozmixujeme 40 až 60 g ovsených vločiek s 1 ČL škorice a 300 ml vody. Môžeme pridať aj trocha mandľového alebo ryžového mlieka. Posypeme nasekanými vlašskými orechmi alebo lieskovcami.

Obed: Zeleninová polievka so šošovicou

Udusíme nasekanú cibuľu. Pridáme nakrájanú tekvicu, mrkvu a šošovicu. Varíme, kým zelenina nezmäkne.

Večera: Zelenina s kuracím mäsom

Na olivovom oleji opečieme kuracie prsia nakrájané na rezance spolu so zeleninou (mrkva, brokolica, kapusta). Dochutíme korením čili, cesnakom a čerstvým zázvorom.

4. deň

Raňajky: Praženica s lososom

Rozmiešame 3 vajcia, pridáme údeného lososa a upražíme na panvici. Podávame s rukolou.

Obed: Pečený sladký zemiak s tuniakom

Opečieme 1 sladký zemiak a naplníme tuniakom z konzervy. Podávame so šalátom zo žeruchy a z reďkovky.

Večera: Pstruh s mandľami, so špenátom a s paradajkami

Jednu filetu zo pstruha opečieme na panvici. Na panvici sparíme aj špenát, pridáme paradajky a chvíľu opekáme. Podávame so pstruhom posypané opekanými mandľami.

5. deň

Raňajky: Kaša s tekvicovými semienkami

Rozmixujeme 40 až 60 g ovsených vločiek, 1 ČL škorice, 300 ml vody a trochu mandľového mlieka. Posypeme opraženými tekvicovými semienkami.

Obed: Steak so zelenými fazuľkami

Opečieme 1 menší chudý steak. Podávame s podusenými zelenými fazuľkami ochutenými cesnakom.

Večera: Plnené papriky

Upečieme 2 papriky a naplníme ich opraženým jahňacím mletým mäsom a cibuľou, dochutíme bylinkami.

6. a 7. deň

Zopakujeme jedálny lístok z predchádzajúcich dní.