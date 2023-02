Medzi najzákladnejšie suplementy patrí gainer. Ide o doplnok stravy, ktorý má pozitívny účinok na zvýšenie svalovej hmoty. Ich viac ako storočná história priniesla zlepšenie účinkov, a to vďaka postupným výskumom v kontexte fungovania makronutrientov a mikronutrientov v organizme.

Gainer od slova „nabrať“

Už anglický preklad vám prezradí, na čo sú gainery určené. Názov je totiž odvodený od anglického slova „gain“, čo znamená „nabrať“. Siahnuť po tomto doplnku by mali osoby, ktoré nedokážu bežnou cestou efektívne zvyšovať svoj kalorický príjem a nabrať svalovú hmotu.

Gainer funguje na princípe dvoch základných zložiek – sacharidoch a bielkovinách. Sacharidy majú za úlohu zvýšiť energetickú hodnotu suplementu. Ide o najdôležitejší faktor pre nabratie svalovej hmoty. Odborníci sa zhodujú, že chudnutie a priberanie je závislé na tom, aké množstvo kalórií jednotlivec príjme. Pri náraste svalovej hmoty musí príjem prekonať výdaj.

Gainer nie je obmedzený smerom k veku alebo pohlaviu osôb. Upraviť však treba aj svoj jedálniček, nespoliehajte sa len na tieto suplementy či iné doplnky výživy. Dávkovanie je v odporúčanej forme uvedené pri prípravku, no je dobré si účinky otestovať na sebe individuálne.

Potrebné proteíny

Druhou dôležitou zložkou sú bielkoviny, teda tak potrebné proteíny pre budovanie svalovej hmoty. Práve podľa ich obsiahnutia sa gainer rozdeľuje do rôznych kategórií. Nájdeme ich v rastlinných, hovädzích či kazeínových prevedeniach alebo ako srvátkové proteíny. Pomôžu vám ale aj iné podporné látky, ktoré sú prospešné pre zvyšovanie sily, podporu trávenia alebo naberanie hmotnosti.

Ilustračné foto Zdroj: Pormezz / Shutterstock.com

Ide o akúsi náhradu obyčajnej stravy, ktorú však nesmiete zo svojho jedálnička výraznejším spôsobom vylúčiť. Je len málo metód, ako takým jednoduchým spôsobom dopriať svojmu organizmu proteíny. Zákazníci oceňujú ideálnu vstrebateľnosť, rýchlu a jednoduchú prípravu či dodanie vysokého množstva kalórií aj pri malom množstve užitého prípravku.

Kedy užívať gainer