Mnohé ženy podľahli dobe, v ktorej žijeme, a začali sa upravovať „tam dolu“. Niektoré preto, že sa im to páči, iné sa cítia atraktívnejšie, ďalšie si povedali, že ak nebudú nasledovať trend, budú na smiech. A niektoré na to zvysoka kašlú. Stačí sa pozrieť na náš šoubiznis – celebritné krásky sa pretŕčajú v plavkách najrôznejších strihov, ktoré sú v oblasti rozkroku poriadne úsporné, a neuvidíte jediný chĺpok. Príkladom je modelka Andrea Verešová či podnikateľka a influencerka Nela Slováková. Potom sú však ženy ako kontroverzná Alex Wortex, ktorá sa v minulosti objavila na Bratislavských módnych dňoch sporo odetá a na obdiv vystavila zarastený rozkrok. Hlása prirodzenosť a podľa nej k nej chlpy patria. A tak sa vôbec neholí a ani trochu sa za to nehanbí. Je na každej z nás, ktorou cestou sa vydá, hlavné je, aby sme si viac neuškodili, ako pomohli.

Je to bezpečné?

„V súčasnosti sa názory laickej a odbornej verejnosti nezhodujú v dôležitosti významu ochlpenia v intímnej oblasti. Takzvané pubické ochlpenie je podľa väčšiny lekárov bariéra medzi vonkajším prostredím a citlivou oblasťou genitálií. Ochlpenie totiž zachytáva baktérie, vírusy, chemikálie a bráni ich vstupu do pošvy, rovnako bráni treniu a podráždeniu. Na opačnej strane je presvedčivý názor ,modernejších‘ lekárov a novodobej spoločnosti, ktorí tvrdia, že ochranná funkcia ochlpenia mala svoj význam najmä v období Homo sapiens, keďže dnes sú genitálie chránené vrstvami oblečenia. Aj keď sú chĺpky prirodzené, v súčasnosti nemajú dôležitú funkciu, bez ktorej by sme sa nezaobišli. Dokonca na mnoho ľudí pôsobia nepríťažlivo a najmä nehygienicky, keďže zadržiavajú pot aj telesné tekutiny,“ vysvetľuje postoj odborníkov k ochlpeniu gynekologička Stela Muránska.