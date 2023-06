Hanbíte sa za neestetické kŕčové žily? Nepodceňujte varixy! Hrozí vám vážne NEBEZPEČENSTVO...

Ak patríte k ľuďom, ktorých kŕčové žily netrápia, možno vám tíško závidieť. Dnes nimi totiž na Slovensku trpí až šesť ľudí z desiatich a nie je to nič príjemné. Môže za to sedavý spôsob života a prejedanie. „Kŕčové žily sú jednou z najčastejších civilizačných chorôb,“ vysvetľuje odborník na cievnu chirurgiu profesor Vladimír Šefránek.

Čo sa deje

Čo je podstatou problému kŕčových žíl? Namiesto toho, aby krv putovala z nôh smerom k srdcu, uviazne v žilách dolných končatín, kde sa hromadí. Dôvodom môžu byť poškodené chlopne v žilách či povolené steny žíl. Keďže narastá tlak v žilách, dochádza k ich rozširovaniu a následne k vzniku kŕčových žíl, ktoré poznáme aj pod pojmom varixy. Tie sú nielen estetickým, ale neliečené aj závažným zdravotným problémom.

Zdroj: shutterstock

Sú nebezpečné?

Niekto sa možno opýta, aké nebezpečenstvo môže hroziť z pár viditeľných žiliek na nohách. Nuž, dosť závažné. Ak sa varixy nezačnú liečiť včas, dokážu spôsobiť veľmi vážne zdravotné ťažkosti. Pri rozvoji ochorenia môže dôjsť dokonca k trombóze, čiže upchatiu uzlov kŕčových žíl, s komplikáciami ako zápaly, krvácanie, poruchy výživy okolitých tkanív až vznik „bércových vredov“, čiže vredov predkolenia. Veľmi vážnou komplikáciou žilovej trombózy je pľúcna embólia, čiže potenciálne smrteľná choroba. Typickým príznakom aj neviditeľných kŕčových žíl je pocit ťažkých nôh, nočné kŕče v lýtkach, opuchy, viditeľným príznakom sú metličkovité žilky, hrdzavé pigmentové škvrny, modrasté či až hrboľaté žily vystupujúce nad povrch kože.

Zdroj: Shutterstock

Čo pomôže

Ak hovoríme o konzervatívnej liečbe, potom sa zvyknú užívať lieky na spevnenie, takzvané venotoniká či venofarmaká, ktoré pôsobia proti zápalu, znižujú priepustnosť stien kapilár a zlepšujú žilový tonus. Môžu priniesť úľavu a pomôcť proti opuchom, no neliečia samotné varixy ani nezabraňujú ďalšiemu rozvoju. Ľudia by mali užívať aj výživové doplnky s obsahom látok diosmín a hesperidín v mikronizačnej forme. Ich užívanie je individuálne, no spravidla dlhodobé až doživotné, najmä v čase väčšej záťaže, ako je napríklad leto. „Kŕčové žily sú vo všeobecnosti v horšom stave v lete, keď je teplejšie a žily sa prirodzene viac rozťahujú,“ konštatuje chirurg Július Muranský. Preventívne alebo v prípade, že sú kŕčové žily bezpríznakové, nemá význam užívať venotoniká ako prevenciu. Kontraproduktívne je to aj vtedy, keď si boľavé nohy bandážujete, čo predstavuje tiež druh konzervatívnej liečby. Bandáž je dôležitá pre chorú, zapálenú žilu, ktorú sa tak podarí stlačiť a zlepiť, čím sa uzatvorí, znefunkční a vyrieši problém. No treba si uvedomiť, že nie vždy to funguje. Účelom bandáže je pevne stiahnuť postihnutú nohu, aby sa zúženou cievou zrýchlil prietok krvi – tá v nej prestane stáť, zlepší sa aj okysličenie okolitých tkanív a v nohe nebudete cítiť bolesť. Znižuje sa tým aj riziko vzniku zrazeniny v cieve.

Zdroj: shutterstock

RIZIKOVÉ FAKTORY

● genetická predispozícia;

● vyšší vek;

● obezita;

● ženské pohlavie;

● gravidita;

● práca v stoji;

● dlhodobé sedenie;

● fajčenie;

● nosenie sťahujúceho šatstva;

● sedavý spôsob života;

● nedostatok vlákniny v potrave;

● zápcha;

● nevyhovujúca obuv;

● chôdza po mestskej dlažbe.

Liečba operáciou

V prípade, že konzervatívna liečba nezaberie, siahajú lekári po operačných možnostiach, ktorých je hneď niekoľko. Samozrejme, o najvhodnejšej pre vás rozhoduje lekár. Klasická otvorená operácia na odstránenie kŕčových žíl, keď sa chorá žila zachytila a doslova vytrhla z tela, je dnes už málo využívaná metóda. Existujú oveľa šetrnejšie postupy, ako vás zbaviť kŕčových žíl či ako ich znefunkčniť, aby vás už netrápili. „Kŕčová žila je vlastne menejcenná povrchová žila, ktorú lekár odstráni zo siete žíl. Pre telo to nie je problém, lebo systém ostatných žíl zabezpečí odtok krvi, ktorá pretekala odstránenou žilou,“ vysvetľuje chirurg Július Muranský.

Zdroj: Shutterstock

Aké sú teda možnosti?

1. Stripping – chirurgické odstránenie žíl vytrhávaním v celkovej či lokálnej anestézii. Cez rez v slabine sa vypreparuje vyústenie hlavnej povrchovej žily do hlavnej žily hlbokého žilového systému aj jej menšie prítoky. Ak sa tieto žilové prítoky neprerušia, po operácii častejšie dochádza k recidíve kŕčových žíl. Cez ďalší rez sa vypreparuje žila na predkolení. Žila na stehne a pod kolenom sa odstráni pomocou chirurgického strippera. Následne sa cez drobné rezy odstránia aj menšie kŕčové žily.

2. Operácia laserom prebieha v celkovej anestézii a trvá 30 až 60 minút. Operatér pracuje s jednorazovou laserovou sondou a celá operácia prebieha pod ultrazvukovou kontrolou. Vytvorí sa malý rez v oblasti slabiny, kde sa žila vypreparuje. Žily sa poodpájajú ako pri klasickej operácii, až potom sa žila začne páliť laserom zhora nadol. Tým sa zároveň upchávajú aj bočné prítoky. Nasleduje rez v oblasti členka. Urobí sa malý otvor a pod kontrolou ultrazvuku sa dovedie laserové vlákno na príslušné miesto a začne sa páliť žila. Tu je na mieste opatrnosť. Ak sa spáli hlavná stehenná žila, pacient môže prísť o nohu. Ak sa však laser zavedie plytšie, než treba, ostanú medzi hlavnou stehennou a kŕčovou žilou žily, ktoré môžu viesť k recidíve varixov.

3. Rádiofrekvenčná termoablácia – je podobná ako laserová operácia, iba sa používa rádiofrekvencia namiesto lasera. Robí sa v lokálnej anestézii tak, že pomocou zavedeného katétra sa v žile vyvolá teplo 100 až 120 °C, ktorým sa poškodená žila zataví a časom sa rozpadne. Pri anestézii sa do okolia žily spolu s anestetikom aplikuje aj studený fyziologický roztok, ktorý žilu schladí a bráni tak tepelnému poškodeniu okolitých tkanív. Zákrok trvá asi 60 minút.

4. Lepenie žíl – prebieha ambulantne pri lokálnom znecitlivení a trvá 45 až 60 minút. Cez malý vpich vám lekár zavedie do žily katéter a pod ultrazvukovou kontrolou do nej postupne po celej dĺžke aplikuje špeciálnou

Zdroj: SHUTTERSTOCK

Prevencia nikdy neuškodí

Zaraďte do jedálneho lístka:

● otruby a zrná – potraviny bohaté na vlákninu sú prospešné, keďže predchádzajú zápche a to výrazne zmierňuje tlak v nohách;

● ovocie a zelenina bohaté na vlákninu;

● strukoviny a semienka;

● avokádo – obsahuje vitamín E, ktorý funguje ako isté riedidlo krvi a je vhodný aj na pružnosť žíl;

Zdroj: Shutterstock

● pohánku – flavonoid rutín je protizápalový a antioxidačný, pôsobí priaznivo na bunky a obnovuje ich, zlepšuje tok krvi, je prevenciou kŕčových žíl;

● rozmarín – chráni cievy pred poškodením;

● zázvor – bráni zrazeninám;

● plody mora – meď, ktorá je v nich obsiahnutá, podporuje tvorbu elastínu a kolagénu, čím chráni pred vznikom varixov.