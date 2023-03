Išlo o to, že influencerka Tinka Malinová ponúka program (za peniaze) na svojom Instagrame, ktorý vám pomôže vyliečiť rôzne choroby. Strava je určite kľúčom k lepšiemu zdraviu a vieme, že veľká časť imunity sa skrýva v žalúdku, preto naozaj dobre nastavená strava môže pomôcť k zlepšeniu až vymiznutiu mnohých chorôb. Ale tvrdiť, že strava vylieči aj závažné choroby, pri ktorých je vysadenie liekov priveľkým rizikom, je už iná káva. Práve na toto upozornila influencerka Moma, ktorá sama má cukrovku a myslí si, že ponúkať liečbu cukrovky s postupným vysadzovaním inzulínu nie je správne.

Čo na to hovoríte vy? Dali by ste sa nahovoriť?

NIE: Eliška (38), pracovníčka v potravinárskom priemysle

Eliška chápe, že ak ľudia naďabia na neschopného lekára, hľadajú pomoc inde. Ale aj tak si myslí, že je to risk. Zdroj: Shutterstock

Je to nabádanie k zhoršeniu stavu a nie vyliečeniu Eliška

Alternatíva je lákavá, lebo ponúka rýchle výsledky a riešenie veľkých problémov. Moja mama kedysi ochorela na oči, a keď jej lekári nevedeli pomôcť, obrátila sa na rôznych liečiteľov. Chodila som s ňou a pri niektorých ste hneď vedeli, že im ide len o peniaze, pri iných ste videli snahu pomôcť, ale výsledok? Bez zmeny. Nakoniec sme to vyriešili na inej očnej klinike pri inom lekárovi. Preto chápem, že ak ľudia naďabia na neschopného lekára, hľadajú pomoc inde. A chápem aj to, že dnes sa na stravovanie kladie veľký dôraz, ale aj tak si myslím, že strava nie je všemocná a niektoré choroby nevylieči. Dokonca ak by mi niekto tvrdil, že mám vysadiť lieky napríklad na cukrovku či tlak, jesť len to a to a budem zdravá, je to nabádanie k zhoršeniu stavu a nie vyliečeniu. S tým treba narábať naozaj opatrne a neveriť všetkému, lebo takto si môžeme skôr uškodiť než pomôcť. Všetko by som konzultovala s lekárom

ÁNO: Petra (58), vychovávateľka

Petra počula aj o vyliečení rakoviny. Zdroj: Shutterstock

Ak by bola čo i len malá šanca na úspech, išla by som do toho Petra

Viem si to predstaviť. Čoraz viac sa do popredia dostávajú fakty, že v žalúdku sa skrýva náš imunitný systém. Preto stravou určite vieme ovplyvniť veľa chorôb. Rozumiem, že pri ťažkých chorobách, pri ktorých nám lekári nedávajú šancu na vyliečenie, ako sú rakoviny, autoimunitné ochorenia či iné, nebudeme veriť, že nám pomôžu nejaké bylinky či jedlo. Ale verím tomu, že to je možné. Koľkokrát sme čítali, že niekomu pomohli rôzne surové šťavy alebo úplná zmena životného štýlu, ktorá zahŕňala aj zmenu stravovania, a výsledky sa dostavili. Počula som aj o vyliečení rakoviny. Kebyže mám nejaký takýto problém, určite by som sa nebránila vyskúšať všetko, a ak by bola čo i len malá šanca na úspech, išla by som do toho. Jasné, som limitovaná peniazmi, takže ak by to bolo veľmi drahé, musela by som popremýšľať, ale ak by to bolo finančne prijateľné, neváhala by som... Koľko peňazí míňame na hlúposti? A zdravie je vždy na prvom mieste.