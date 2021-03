Janyho vám už nemusíme nejako extra predstavovať. Je to slovenský Krotiteľ tukov, špičkový fitnes tréner, kouč, motivátor, no najmä skvelý človek so srdcom na správnom mieste. Stojí za množstvom príbehov so šťastným koncom, keď ženy našli svoju vnútornú krásu a zažiarili navonok. Tento sympatický fešák sa opäť rozhodol dať priestor vám a vašim otázkam prostredníctvom nášho časopisu. Na úvod sme sa rozhodli vyspovedať ho, čo nové má v živote on.

Stretávame sa pri ďalšom kreatívnom projekte. Ako sa máte v tomto pandemickom období? Už takmer rok nás sužuje koronavírus…

Ani neviem, ako ten rok ubehol, bol to pre mňa veľmi produktívny rok. Pamätám si, keď som 1. marca 2020 spustil stránku Janylandl.sk s programom B56. Nie je to ešte ani rok a my sme sa posunuli veľmi ďaleko. Samozrejme, je to ťažké obdobie, no osobne sa nemám na čo sťažovať, každý deň mám množstvo práce a môj program napreduje. Samozrejme, mám obrovskú radosť, že naša prvá spolupráca mala úspech. Je to pre mňa skvelá spätná väzba, že moja práca má význam. Mojím snom bolo pomáhať širokej verejnosti, nielen vo fitcentre jednotlivcom. Takto som sa dostal takmer do každej domácnosti. (Úsmev.)

Najviac si cením ľudí, ktorí mi povedia alebo napíšu, ako som ich motivoval, porozprávajú mi, ako som im pomohol. Zdroj: VERONIKA SELEPKOVÁ, Instagram.com/@janylandl

To je skvelé! Bolo náročné zmeniť spôsob práce s ľuďmi vzhľadom na situáciu s pandémiou?

Už úplne pracujem online a to je náročné. Musel som sa nejakým spôsobom vžiť do pocitov klientov, ako ma vidia oni. Pre mňa to bol proces, ktorý prebiehal, a ľudia to zrejme ani nepostrehli. Snažil som sa vcítiť do ich pozície, aby ma vedeli čo najlepšie pochopiť a zachytiť. Je to prácnejšie a musel som si tiež zvyknúť. Ak by mi na tom nezáležalo, nechám to tak. Ale chceme výsledky, ktoré nás budú posúvať ďalej. Pre mňa je to dôležité, pretože výsledok mojich klientov je výsledok mojej práce. Práca sa zmenila aj v tom, že sa snažím dávať ľuďom čo najviac.

Veľa ľudí žije v extréme buď prísna diéta, alebo jem všetko. Stačí, ak nájdeme zlatý stred, a všetko bude perfektné a bude sa nám krásne žiť.

Skúste taký tréning priblížiť dámam, ktoré vás ešte nepoznajú. Ako to vyzerá v praxi?

Keď máme tréning, mám za sebou tabuľu, kde spíšem pomôcky, ktoré budeme používať, a čo budeme cvičiť, aby to vizuálne videli. Používam veľkú televíziu ako časovač, kde beží interval, koľko budeme cvičiť. Každý týždeň dostávajú moji klienti newsletter, posielame im rozvrh, s kým, kedy a ako budú cvičiť, keďže program sa rozrástol z 5 na 15 cvičení za týždeň.