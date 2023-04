Už skoro jeden a pol roka sa s manželom snažíme o dieťa. Mám dve z predchádzajúceho vzťahu, ale chceli by sme ešte jedno spoločné. Nedarí sa nám. Vedeli by ste mi poradiť, čo treba robiť? Lucy

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Zdroj: archív

Neudávate svoj vek, občas je to veľmi podstatné. Nevieme ani to, či ste od posledného pôrodu neprekonali opakované zápalové gynekologické ochorenia. Skúsme to bez týchto informácií. V gynekológii existujú určité štandardy pri probléme, ktorý opisujete. Urči- te by ste mali začať vyšetrením spermiogramu u terajšieho partnera. Možnože aj on má detičky, ale nález môže byť rôzny, takže spermiogram je dôležitý. Určite navštívte gynekológa, ktorý z krvi vyšetrí vaše hormóny a popri tom môže vyšetriť schopnosť určitej zásoby vaječníkov tvoriť vajíčka schopné oplodnenia. Veľmi dôležité je vyšetrenie, či sú vajíčkovody priechodné od posledného pôrodu. Váš gynekológ môže zistiť, či je v pošve také prostredie, aké má byť u zdravej ženy. Verím, že snaha bude nakoniec úspešná.

Opýtajte sa odborníka

Na návštevu lekára často nie je čas, no niekedy sa jednoducho hanbíme opýtať lekára na riešenie chúlostivých ženských problémov. Ak vás niečo trápi, opýtajte sa anonymne nášho gynekológa, ktorý každý týždeň odpovie na vaše ženské alebo sexuálne otázky. Píšte na nižšie uvedené kontakty a pridajte heslo Gynekológ!

@[email protected]

WhatsApp +421915731094