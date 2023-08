Rada by som sa opýtalana výtok, ktorý mávam. Mám pocit, že je každý týždeň iný, po menštruácii je iný, počas ovulácie je iný, niekedy i dosť krvavý, niekedy tekutý, niekedy hustý. Je to v poriadku alebo mám ísť na nejaké vyšetrenie? Radoslava

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Radoslava, toto je naozaj proces prebiehajúci v pošve – flour vaginalis alebo skôr fluor cervicalis –, krčok maternice produkuje za normálnych okolností hlien. Po skončení menzesu býva produkcia nižšia ako pred ovuláciou, respektíve počas ovulácie v dôsledku stúpania hodnoty ženského hormónu estrogénu. Počas ovulácie môže byť hlien sfarbený dočervena, čo je normálne, ak tento hlien nepripomína menštruačné krvácanie. To už treba konzultovať s lekárom. V druhej polovici menštruačného cyklu hlien hustne, čo spôsobuje stúpajúca hladina hormónu progesterónu. Tento typ hlienu len ťažko pustí spermie do maternice. Takže je to v poriadku. Ak je výtok veľmi hustý, zapácha, respektíve spôsobuje začervenanie, svrbenie, je vhodné vyhľadať gynekológa.

