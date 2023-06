Kečup je neoddeliteľnou súčasťou každej slovenskej kuchyne, pretože aj to najlepšie jedlo si častokrát vypýta výnimočnú kečupovú chuť! Špagety, pizza či burger? Nielen to! Kečup je všadeprítomný a stal sa dokonca súčasťou niektorých našich rodinných receptov.

A je jedno, či sú to cestoviny, marináda na grilované kurča alebo dokonca koláč!

SÚŤAŽ:

Máte obľúbený recept s kečupom? Dajte nám o ňom vedieť a vyhrajte!

Pošlite recept, do ktorého pridávate kečup a vyhrajte balíček skvelých výrobkov PODRAVKA v hodnote 25 €, medzi ktorými nájdete aj Kečup Podravka pre každé kečupové kulinárčenie!

Vaše recepty spolu s menom, adresou a telefonickým kontaktom nám posielajte elektronicky, e-mailom na: [email protected] najneskôr do 18. júna 2023. Zo zaslaných receptov vyberieme 5 najlepších, ktoré uverejníme 26.6.2023 na portáli www.casprezeny.sk a spoločne tak inšpirujeme ďalších k famóznemu a kreatívnemu kečupovaniu! Výhercovia vybraných receptov budú kontaktovaní telefonicky, alebo e-mailom najneskôr do 7 pracovných dní po ukončení súťaže.

