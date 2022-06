Atraktívna herečka má dnes postavičku ako lusk, no musela na nej poriadne zapracovať. Počas tehotenstva veľmi pribrala a hrozilo, že príde o lákavú televíznu ponuku. Neváhala a pustila sa do drastického chudnutia. Napríklad tak, že mesiac jedla len šaláty a pila vodu, píše Báječná žena.

Kristína Palonder Greppelová (37) má doma dvojročnú dcérku Charlottku, ktorá ju udržiava v pohybe. Na veľké chudnutie to však nestačilo, a tak, keď prišla ponuka do jojkárskeho seriálu Šťastná rybka, herečka neváhala a pustila sa do zhadzovania nadbytočných kilečiek.

"Začala som polroka po narodení dcéry, ktorú som žiaľ dlhšie dojčiť nemohla, hoci som sa všemožne snažila. Chudnutie bola morda, no keď som potom odchádzala z nakrúcania Šťastnej rybky, hovorila som si, že presne pre takéto momenty som sa na tom bežiacom páse každý boží deň potila a trpela," hovorí šťastná herečka.

A ako sa jej podarilo schudnúť toľko kíl? Jej overený postup nájdete v GALÉRII!