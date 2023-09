Lekár nonstop po ruke a na telefóne? Žiadne sci-fi, ale realita

Predstavte si svet, v ktorom nepresedíte hodiny v čakárni, nevyhľadávate so stresom svoje symptómy na internete, neutekáte v noci na vzdialenú pohotovosť. Zdá sa vám to príliš ideálne? Technológie pokročili natoľko, že dnes nám v mnohých situáciách stačí zdvihnúť telefón, a to aj vtedy, keď potrebujeme lekára.