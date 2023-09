Lenka sa nechcela hanbiť za to ako vyzerá a povedala si DOSŤ! Schudla NEUVERITEĽNÝCH 26 kíl!

V roku 2012 sa jej narodila prvá dcéra a druhá o rok a pol neskôr. Spomína, že vtedy ešte počas materskej to nebolo s váhou také zlé a mala okolo 80 kíl, aj keď už ani to sa jej nepáčilo. „Po materskej som nastúpila do práce, no celý deň som stála na jednom mieste a v ženskom kolektíve každý deň nejaké maškrty. Neskôr som prácu vymenila za aktívnejšiu, no chvíľku nato prišlo obdobie kovidu, a to bolo obdobie, keď som najviac pribrala. Bolo to vyžratých 94 kíl,“ vraví úprimne a dodáva, že jedla všetko, a to doslova! „Ku káve a po jedle, či aj večer pred spaním, vždy nejaké sladkosti, k vínu alebo pivu vždy niečo slané, domáce zabíjačky, raňajky žiadne a večer som sa nevedela dojesť. Samozrejme, že som skúšala počas tých rokov rôzne diéty a podobne, ale vydržala som s tým tak tri dni,“ vyznáva úprimne.

Prišli aj zdravotné problémy

Mama dvoch dcér sa najviac hnevala v tomto čase sama na seba, lebo keď si šla kúpiť oblečenie, skoro nič jej nesedelo. „Rifle som už ani nenosila, ani žiadne obtiahnuté tričká, žiadne vysoké topánky. Na fotkách som vyzerala hrozne. Zdravotné problémy si už našťastie ani nepamätám, ale viem, že aj pri sedení na gauči som odfukovala, boleli ma viac kríže, kĺby, ľahko som sa zadýchala. Jedného dňa som prišla k bratrancovi a jeho žena mala vypracovaný jedálniček od Zuzky Valachovej. Celkom ho pochvaľovala, tak som si ho prezrela aj ja,“ spomína Lenka, hoci sprvu váhala, či do toho ísť. „Vedela som, že už musím niečo so sebou robiť.“

Začiatky boli ťažké

Lenka sa teda po zvážení odhodlala skontaktovať so Zuzkou, trénerkou a výživovou poradkyňou. „Vtedy u nej prebiehala dvojmesačná výzva. Bolo to na jeseň 2020 a začiatky ako vždy bývajú ťažké. No povedala som si, že takto to pokračovať už nemôže. Veď by som mala o chvíľu sto kíl. A už keď som do toho investovala, musím to skúsiť,“ vysvetľuje a s radosťou dodáva, že to skutočne aj šlo. Dostala jedálniček priebežne v troch výzvach. „V prvej dvojmesačnej výzve zo mňa ubudlo osem kilogramov. Po Vianociach sa na mňa nalepili späť tri kilá. Nebolo to tzv. jojo efekt alebo podobne, proste som viac jedla. A vedela som, že Zuzka chystá novú 3-mesačnú výzvu na jar, do ktorej som sa prihlásila medzi prvými,“ v tejto začala odhodlaná žena s váhou 88 kilogramov a po troch mesiacoch čisto len zo stravovania, bez aktívneho cvičenia, skončila s váhou 78 kíl. „Občas som zašla na kolieskové korčule, jumping alebo na bicykel, ale nič pravidelné som nerobila.“

Nešla do extrémov

Počas týchto výziev bolo pre ňu hnacím motorom to, keď jej niekto povedal, že schudla. „Vtedy to ešte viac nakopne. Váhu som si po skončení stravy celkom držala. Opäť prišla zima, Vianoce, Veľká noc… Do jari som pribrala päť kíl. Prečo? Lebo som upustila od jedálnička a začala som s prejedaním maškrtami,“ hovorí otvorene. Nato Zuzka spustila ďalšiu 3-mesačnú výzvu na jar 2022, do ktorej sa Lenka znova prihlásila, keďže jej vysnívaný cieľ bol ešte ďaleko. „Pri tejto poslednej výzve som za tri mesiace dala dolu opäť desať kíl, presnejšie schudla som na 73 kíl. Možno si poviete, keď toto čítate, že niekto schudne aj 40 kíl za rok, alebo ja som vždy po skončení pribrala niečo naspäť. Hoci som vedela presne prečo. Nehrnula som sa do toho extrémne. Aj pri jedálničkoch som nešla úplne na 100 percent. I keď viem, že keby som bola na seba prísnejšia a aktívne sa hýbala, cvičila, výsledky mohli byť ešte oveľa lepšie a prišli by skôr,“ priznáva.

Pomohli jej jedálničky

Ubehol rok a počas toho roka ešte schudla ďalších päť kíl. „Moja aktuálna váha je 68 kilogramov. Niekoho takéto jedálničky nelákajú alebo ich neschvaľujú. Mne to úplne vyhovovalo, pretože nikdy som nevedela, čo si navariť, aký pomer a kombináciu potravín použiť. A vždy sa to skončilo tým, že som išla do obchodu, keď som nestíhala, a kúpila narýchlo dačo od hladu,“ objasňuje. Jedálniček od odborníčky nie je o tom, že si musí človek nakúpiť drahé potraviny, pol dňa stáť pri sporáku a rozlúčiť sa s potravinami, ktoré doteraz jedol. Lenka vraví, že sú tam bežne dostupné jedlá z bežných potravín. „Niektoré jedlá sú dokonca len z 2-3 surovín a sú hotové do 10 minút. Áno, pri jedálničku som aj niektoré doteraz bežné jedlá vyradila, ale zasa som sa naučila jesť nové jedlá, ako losos a ostatné ryby, hlivu, strukovinové a celozrnné cestoviny, ryžovú kašu a veľa iných.“

Už vie, ako na to

Lenka vraví, že sa naučila aj odolávať a nezje už hocičo ako kedysi. „Popravde vôbec ma nelákajú vyprážané jedlá, klasický majonézový šalát, segedín, ostáva mi po nich ťažko. Aj mne sa stane, že nestíham a zobnem aj po niečom inom, alebo mám chuť na obyčajný biely rožok s kakaom, ale nie dennodenne.“ S cvičením je to u nej na striedačku. Vraví, že počas zimy nešportuje, ale od jari do jesene strieda kolieskové korčule, bicykel a beh. „A môj takmer celoročný obľúbený šport je behanie okolo detí v materskej škole,“ vraví s úsmevom. Chcela by ešte spevniť telo, ostala jej totiž koža na bruchu a treba vylepšiť aj iné partie, takže časom plánuje pridať aj cvičenia na spevnenie.

Všetko jej ide už ľahšie

A kto ju okrem Zuzky, najviac podporoval? „Bol to môj manžel, ktorý mi hneď pri nejakom poľavení pripomínal, prečo to robím,“ a dodáva, že dnes už vie posúdiť, že sa cíti lepšie, veď z nej ako hovorí, ubudlo viac ako 25 kíl. „Som aktívnejšia, nie som taká ospalá, unavená. Keďže chodíme aj na turistiku, lepšie sa zvládajú ciele. A vlastne všetko ide ľahšie. Je príjemné počuť od okolia, že som schudla,“ vraví šťastne. „Touto cestou by som sa chcela poďakovať Zuzke za to, čo robí. Keby sa k nej nedostanem, neviem, či by sa mi inou cestou podarilo tak jednoducho schudnúť, hoci aj s prekážkami, ktoré som si do cesty hádzala sama. Ja neľutujem ani jednu výzvu, ani jeden jedálniček.“