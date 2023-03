Máte oslabenú IMUNITU? Zaraďte TIETO BYLINKY a neoľutujete! Obranyschopnosť sa vám poďakuje...

Echinacea proti vírusom

Táto krásna trvalka býva neodmysliteľnou súčasťou kvetinových záhonov. Na liečebné účely sa využívajú všetky časti rastliny, ale najúčinnejší je koreň. Obsahuje množstvo účinných látok, ktoré nielen stimulujú imunitný systém, ale aj ničia vírusy a niektoré baktérie i plesne. Čaj z čerstvých alebo zo sušených kvetov je vhodný pri nachladnutí a chrípke. Môžete ich zmiešať s kvetmi kapucínky.

Zdroj: shutterstock

Tinktúra na posilnenie imunity

Do jedného litra 40- až 50-percentného bieleho alkoholu, napríklad vodky, vložte asi 300 g rastliny (koreňa, prípadne aj nadzemnej časti). Nechajte lúhovať 14 dní až mesiac pri izbovej teplote. Každý deň nádobu pretrepte. Potom preceďte cez gázu (najlepšie do fľašky z tmavého skla) a uložte na tmavé a chladné miesto. Na posilnenie imunity užívajte nalačno malú lyžičku. Pri prechladnutí či chrípke môžete dávku zvýšiť až na tri polievkové lyžice denne, najdlhšie užívajte dva týždne. Tinktúru môžete skladovať niekoľko rokov. Neužívajte v tehotenstve a počas dojčenia, nepodávajte deťom do troch rokov.

Univerzálna hliva

Táto drevokazná huba patrí medzi najpredávanejšie huby na svete. Nie je to iba preto, že sa dá využiť na rôzne spôsoby pri príprave jedál, ale hlavne pre jej liečivé účinky. Rastie aj v našich lesoch, a to najmä na listnatých stromoch, či už na odumretých, alebo živých kmeňoch, zväčša od októbra do marca. Na tom istom mieste sa objavuje každý rok dovtedy, kým nevyčerpá všetky potrebné živiny. Je bohatá na vitamíny B, C, D, K, minerály aj stopové prvky, ako je železo, jód, sodík, zinok a selén. Obsahuje aj steroly, proteíny a mastné kyseliny. Jej najväčším plusom je vysoký obsah betaglukánu. Je to imunomodulačná látka, ktorá sa odborne nazýva pleuran. Stimuluje imunitu a spomaľuje starnutie tkanív a buniek v tele. Hlivu si teda pri troške šťastia môžete nazberať v lese, ale dnes ju dostanete kúpiť v podstate kedykoľvek počas celého roka. Na internete sa nachádza aj množstvo receptov, ako z hlivy pripraviť chutné jedlo. Používa sa celá – klobúk aj hlúb. Môžete ju pridávať do polievok, šalátov, omáčok, pričom aj po tepelnej úprave si zachová dostatočné množstvo zdravých látok. Možno ju usušiť do zásoby, zamraziť alebo naložiť.

Zdroj: shutterstock

V sladkokyslom náleve

Hlivu nakrájajte na plátky a asi päť minút povarte v osolenej vode. Preceďte cez sito a prepláchnite studenou vodou. K hlive môžete pridať menšie množstvo zeleniny, ako je cibuľa, mrkva či zeler, ktorú treba nakrájať na kocky či na kolieska. Podľa návodu pripravte nakladač a do hotového vložte huby so surovou zeleninou a dajte do chladničky na 48 hodín. Potom zmes naplňte domalých pohárikov tak, aby nálev bol asi 2 cm nad ňou. Sterilizujte 20 minút pri teplote 100 °C.

Ostrý chren

Keďže chren povzbudzuje žalúdočnú a črevnú činnosť, slúži aj ako prevencia infekcií. Pre vysoký obsah vitamínu C je skvelý na posilnenie imunitného systému, je veľkou pomocou pri nádche či nachladnutí. Vďaka siliciam, ktoré obsahuje, dokáže rozpúšťať hlien usadený na slizniciach dýchacích ciest. Uvoľní aj ten najupchatejší nos, jeho účinky sa prejavia už počas strúhania. Užívať ho môžete jemne nastrúhaný a zmiešaný s medom. Strúhaný sa podáva ako príloha k mäsu či údeninám. Pripravujú sa z neho sirupy, obklady, víno, tinktúry i masti. Vykopané korene chrenu môžete cez zimu uskladniť v pivnici a v prípade potreby použiť.

Zdroj: shutterstock

Sirup na kašeľ

Koreň chrenu očistite a nahrubo nastrúhajte. Dajte do skleného uzatvárateľného pohára a zalejte asi 150 g medu. Pohár zatvorte a postavte na teplé miesto. Na druhý deň šťavu preceďte do tmavej fľašky. V chladničke vydrží asi šesť dní. Užívajte trikrát denne čajovú lyžičku ako prevenciu prechladnutia alebo pri kašli. Pretože má dosť ostrú chuť, nie je vhodný pre deti. Práve pre ostrosť a výraznosť ho musia aj dospelí zvážiť v prípade, že trpia žalúdočnými či dvanástnikovými vredmi.

Nechtík – liečivka starých mám

Z liečivých účinkov sú azda najznámejšie hojivé účinky na popraskanú pokožku, drobné poranenia, ekzémy, akné. Menej sa vie, že zvnútra sa používa na liečbu tráviacej sústavy, pôsobí ako prírodné antibiotikum, antioxidant, pomáha prečisťovať lymfatický systém aj krv, posilňuje imunitný systém. Je účinný pri liečbe slizníc ústnej dutiny a hltana. Najvhodnejší čas na zber je júl a august. Zberajú sa celé súkvetia, liečivé sú všetky odrody bez ohľadu na farbu kvetov. Čaj z nich (z čerstvých alebo zo sušených) možno piť celoročne bez dlhších prestávok i vedľajších účinkov. Výrazne tak podporíte imunitu. Používa sa zvonka ako kloktadlo pri liečbe slizníc v ústnej dutine. Kvety treba trhať okolo poludnia, keď svieti slnko. Sušte ich uložené na papieri v tenkej vrstve na dobre vetranom mieste bez priameho slnečného svetla. Po vysušení ich dajte do sklenej nádoby a uložte na tmavom mieste. Kvety sú jedlé, a tak lupienkami môžete dekorovať taniere s jedlom, zafarbiť ryžu, tvaroh či krém do koláča. Majú neutrálnu chuť, preto sú vhodné do sladkých i slaných pokrmov. Z nechtíkových kvetov sa okrem čaju pripravuje masť, tinktúra, púder.

Zdroj: shutterstock

Celoročný čaj

Zalejte jednu polievkovú lyžicu sušených častí rastliny približne 3 dl vriacej vody a nechajte zmes lúhovať 12 až 15 minút, potom sceďte. Na prevenciu sa pije jedna šálka denne.