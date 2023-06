Ak sa cítite počas návštevy u lekára nepochopené, mali by ste porozmýšľať, či je pre vás „ten pravý“. Vzájomné porozumenie je základ úspešnej liečby. Samozrejme, odborná kvalifikácia lekára je nesmierne dôležitá pre to, aby bolo vždy o vás dobre postarané. Ale ani len milý a usmievavý ošetrujúci nestačí. Najlepšie je nájsť takého, ktorý je milý a zároveň odborník. Čomu by ste mali venovať pozornosť pri výbere lekára?

Vzťah lekára a pacienta má byť založený na dôvere, aby bola liečba úspešná. Zdroj: shutterstock

1. Berie vása vaše obavy vážne

Váš lekár vás pozorne počúva a je pripravený vám pomôcť s vašimi ťažkosťami. Máte pocit, že sa môžete pýtať a riešiť všetko. Lekár vás starostlivo informuje o ochorení, účinkoch liečby, vzájomnej kombinácii liekov a podrobne vám vysvetlí prípadné vedľajšie účinky liečby.

2. Venuje vám dostatok času

Pri rozhovore s lekárom by ste nemali mať dojem, že sa vás chce rýchlo zbaviť. To znamená, že vás nechá dohovoriť, podrobne odpovie na vaše otázky a spýta sa vás, či ste všetkému rozumeli alebo máte nejaké otázky. Neodchádzate z prehliadky s pocitom, že si len odbil nejakú povinnosť a vás poslal preč s receptom v ruke.

3. Netlačí vás do nákladných služieb

Existujú diagnostické a liečebné metódy, ktoré idú nad rámec nevyhnutných lekárskych diagnostík, a preto si ich musia hradiť samotní pacienti. Dobrý lekár vás do nich nútiť nebude, iba vás o nich informuje, prípadne vám nejakú odporučí. Ale do ničoho vás netlačí a na rozhodnutie o ich využití vám poskytne dostatok času na premyslenie.