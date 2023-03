Poznáte to, prídete domov z obchodu a celá natešená vyberiete z tašky škatuľu s ovocnou tekutinou v domnienke, aký dobrý džús ste si kúpili a ešte aj za výhodnú cenu. A potom zistíte, že to vlastne nie je džús. Nealkoholické nápoje s obsahom ovocia sa u nás rozdeľujú na štyri kategórie – ovocné šťavy, teda džúsy, ovocné nektáre, ovocné nápoje a ovocné limonády. Pričom to, do ktorej skupiny tá-ktorá tekutina spadá, závisí od podielu ovocnej či zeleninovej zložky, od spôsobu spracovania a obsahu ďalších látok.

Čo pijeme

Čerstvý džús – V ňom nájdeme stopercentný podiel čerstvo vylisovanej ovocnej či zeleninovej šťavy, čo znamená, že nie je vyrobený z koncentrátu, je bez pridaného cukru a aditív. Zvyčajne má trvanlivosť dva týždne a musí byť po celý čas chladený. Aj v obchode ho nájdete iba v chladiacich boxoch.

Stopercentný džús z koncentrátu – Tento nápoj má, ako už napovedá názov, stopercentný podiel ovocnej či zeleninovej zložky. Je však vyrobený z koncentrátu a obsahuje spravidla cukor, vitamíny, minerály aj kyselinu citrónovú. Ale pozor, nesmie obsahovať konzervanty, umelé sladidlá, farbivá či iné pridané látky. Pri koncentráte ide o zhustenú čistú šťavu bez pridania cukru, ktorá sa vyrába odparením vody z čistej šťavy. Táto hmota sa konzistenciou podobá na med a vďaka vysokému obsahu cukru sa nekazí. Pre predstavu – koncentrát tvorí asi šestinu hmotnosti čerstvej šťavy, a tak je jeho preprava lacnejšia. Následne sa po preprave namiesto predaja pridá rovnaké množstvo vody, ako sa odparilo, a džús je na svete.

Ovocný nektár – Podiel ovocnej šťavy je menší ako 100 percent, no nie menší ako 25 percent. Nektár môže obsahovať prírodný cukor, vitamíny, minerály aj kyselinu citrónovú ako niektoré džúsy. Zvyčajne sú dosladené cukrom, nesmú však obsahovať farbivá ani iné pridané látky vrátane konzervantov.

Ovocný nápoj – Podiel ovocnej šťavy je menej ako 25 percent, môže obsahovať umelé aditíva (konzervanty, farbivá, arómy). Nepatria medzi veľmi zdravé alternatívy a rozhodne by ste ním nemali nahrádzať čerstvé ovocie a zeleninu. Rovnako nie je vhodný pre deti, keďže obsahuje rozličné éčka.

Ovocná limonáda – obsah ovocnej zložky je veľmi malý. Zvyčajne býva sýtená oxidom uhličitým. Rovnako ako ovocný nápoj môže obsahovať pridané látky, sladidlá a farbivá.

Nápoj s ovocnou príchuťou – Neobsahuje žiadnu ovocnú zložku a je len umelo dochutený. V zásade ide len o sladkú vodu.