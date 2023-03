Môj partner si písal s druhou ženou, a keďže sme nejaký čas spolu nemali sex, podozrievam ho z nevery,pretože od decembra až doteraz mám veľmi bolestivý orgazmus.Viním ho zo svojho problému.Môže to byť aj tým? Agáta

Radí MUDr. Dezider Timko, gynekológ a sexuológ

Zdroj: archív

Ťažko zaujať stanovisko k tomu, že si písal s cudzou ženou. Nevieme, či mal, alebo nemal sexuálny kontakt. Bolestivý orgazmus však nemá byť súčasťou milovania. Treba hľadať príčinu. Cítite bolesť aj pri pohlavnom styku? Nemala by tam byť. Bolesť pri orgazme môže vyžarovať až do chrbta. Najprv treba vylúčiť zápalové ochorenie maternice, vaječníkov, prípadné cysty, ale aj myómy maternice či endometriózu. Ak gynekológ vylúči zápalové ochorenie, možno ide o psychologický problém. Možno by ste mali navštíviť sexuológa. Posledná možnosť sú lieky proti bolesti tak jeden až dve hodiny pred pohlavným stykom.

Opýtajte sa odborníka

Na návštevu lekára často nie je čas, no niekedy sa jednoducho hanbíme opýtať lekára na riešenie chúlostivých ženských problémov. Ak vás niečo trápi, opýtajte sa anonymne nášho gynekológa, ktorý každý týždeň odpovie na vaše ženské alebo sexuálne otázky. Píšte na nižšie uvedené kontakty a pridajte heslo Gynekológ!

@[email protected]

WhatsApp +421915731094