„U babky sme chodili kupovať na družstvo čerstvo nadojené mlieko. Robili sme z neho maslo alebo tvaroh. Pre mňa je to chuť detstva,“ hovorila tridsiatnička. O to väčšie bolo jej prekvapenie, keď ju zrazu po tvarohovej desiatej chytili kŕče. Netrvali večne, ale vracali sa po každom mliečnom jedle. Niekedy aj s hnačkou. „Kolegyňa mala laktózovú intoleranciu a dala mi nejaké tabletky. Prehltla som ich po syrovom šaláte a nič mi nebolo,“ tešila sa tridsiatnička, hoci sa jej nechcelo veriť, že z ničoho nič prestalo jej telo tolerovať laktózu. No tento problém je oveľa častejší ako si myslíte... Až každý piaty až šiesty Slovák trpí laktózovou intoleranciou.

Vyčerpané enzýmy

„S pribúdajúcim vekom stúpa výskyt intolerancie laktózy, teda mliečneho cukru,“ neprekvapil Dominikin prípad gastroenterologičku MUDr. Ivetu Čiernu z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. „Enzým na štiepenie laktózy je najaktívnejší po narodení, pretože materské mlieko je v tom čase jedinou potravou a je bohaté na laktózu. S prechodom na zmiešanú stravu začne aktivita enzýmu klesať a stabilizuje sa medzi piatym až desiatym rokom života,“ objasňuje odborníčka. Sú však jedinci s celoživotne aktívnym enzýmom. Za roky konzumácie mlieka iných zvierat sa ľudstvo skrátka prispôsobilo. „Aktivita enzýmu, pokles jeho hladiny a schopnosť či neschopnosť tráviť laktózu sú geneticky podmienené,“ pokračuje MUDr. Čierna.

Dominiku ani nenapadlo, že by mala problém s mliekom a laktózou v ňom. Zdroj: Shutterstock

Sú aj výnimky

Výnimkou je sekundárna intolerancia laktózy, keď ste síce „naprogramovaní“ tráviť mliečny cukor, ale z nejakých dôvodov to nejde. „Na vine býva poškodená črevná sliznica. Tento enzým je veľmi citlivý na zmeny prostredia v čreve, pri narušení rovnováhy býva prvý, ktorý prestane pracovaťv dôsledku črevnej infekcie, celiakie, Crohnovej choroby i užívania liekov,“ objasňuje doktorka aj Dominikin problém. Manažérka mala toho veľa v práci, všetci okolo chrípkovali, stále ju bolela hlava… „Asi som to prehnala s tabletkami,“ uzavrela bezmliečnu etapu svojho života a zapila ju poriadnym pohárom mlieka. Bez následkov.

Dobre rozlišujte

Odhaduje sa, že každý piaty až šiesty človek netrávi poriadne laktózu. Mnohí majú ťažkosti bez toho, aby svoj problém pomenovali. Po mlieku ich preháňa, preto sa mu prirodzene vyhýbajú. Niektoré mliečne výrobky im nespôsobujú ťažkosti, a tak ich konzumujú,“ pokračuje gastroenterologička, ktorá zdôrazňuje, že intolerancia nie je alergia! Pri intolerancii laktózy je problém len v čreve. Výsledkom bývajú bolesti, pocit nafúknutia a hnačky. Len extrémne zriedkavo sú problémy v detstve trvalé, častejšie sa objavujú prechodne.